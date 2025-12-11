#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Финансы

23,5 млрд тенге возвращает БРК в Национальный фонд

23,5 млрд тенге возвращает БРК в Национальный Фонд, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 16:00 Фото: PR-служба БРК
АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек", далее – БРК, Банк) произвело частично-досрочное погашение средств Национального фонда РК в холдинг "Байтерек" в размере 23,5 миллиарда тенге.

В свою очередь холдинг осуществит возврат средств в НФ РК до 31 декабря текущего года.

БРК принимал активное участие в финансировании ключевых проектов, направленных на развитие национальной промышленности в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 годы (ГПИИР).

В 2014 году Банку через материнскую компанию – холдинг "Байтерек" – были предоставлены средства Национального фонда РК (НФ РК) в размере 50 млрд тенге сроком возврата до 2034 года.

За счет этих ресурсов Банк обеспечил льготное финансирование 13 стратегически значимых проектов, которые сегодня успешно вышли на производственный цикл.

Реализованные инициативы демонстрируют устойчивый рост, обеспечивают налоговые поступления в бюджет и уже генерируют прибыль, направляемую на возврат средств в Банк.


"Эти проекты стали важным инструментом модернизации отраслей и доказали свою эффективность: предприятия вышли на производство, создают рабочие места и расширяют экспорт. Мы обеспечиваем возврат средств при сохранении высокого качества портфеля и стабильности финансирования экономики", – подчеркнул председатель правления БРК Марат Елибаев.

Эффективное финансирование БРК ряда прорывных индустриальных проектов за счет средств Нацфонда позволило создать значимый социально-экономический эффект для страны и обеспечило качественный возврат задействованных инвестиций.

Банком были профинансированы следующие проекты:

  • внедрение сетей LTE/GSM/UMTS на территории Казахстана;
  • создание комплекса по производству железнодорожных колес;
  • строительство рельсобалочного завода в г. Актобе мощностью 430 тыс. тонн в год;
  • газификация пяти населенных пунктов Кызылординской области;
  • модернизация производства минеральных удобрений ТОО "КазАзот" в Мангистауской области;
  • строительство Тургусунской ГЭС в ВКО;
  • производство моторных топлив экокласса К5 в Западно-Казахстанской области;
  • строительство завода по производству цианистого натрия в г. Каратау;
  • развитие завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш";
  • строительство транспортно-логистического центра в г. Шымкенте;
  • реконструкция пассажирского терминала международного аэропорта Астана;
  • расширение Актауского международного морского порта в северном направлении;
  • строительство фотовольтаической станции "Жылга" в Туркестанской области.

Эти проекты существенно укрепили промышленный потенциал Казахстана, обеспечили технологическое обновление отраслей и повысили устойчивость экономики.

БРК продолжит работу по эффективному управлению инвестиционными ресурсами и реализации проектов, направленных на модернизацию и развитие национальной экономики.

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек") – национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на территории Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
БРК первым в Казахстане получил аккредитацию Зеленого климатического фонда
15:00, 29 октября 2025
БРК первым в Казахстане получил аккредитацию Зеленого климатического фонда
100 млрд тенге БРК направит на поддержку экспортоориентированных проектов в обрабатывающей промышленности
09:23, 06 марта 2023
100 млрд тенге БРК направит на поддержку экспортоориентированных проектов в обрабатывающей промышленности
БРК представил разъяснения на сообщение Высшей аудиторской палаты
17:55, 10 апреля 2025
БРК представил разъяснения на сообщение Высшей аудиторской палаты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: