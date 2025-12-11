23,5 млрд тенге возвращает БРК в Национальный фонд

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек", далее – БРК, Банк) произвело частично-досрочное погашение средств Национального фонда РК в холдинг "Байтерек" в размере 23,5 миллиарда тенге.

В свою очередь холдинг осуществит возврат средств в НФ РК до 31 декабря текущего года.

БРК принимал активное участие в финансировании ключевых проектов, направленных на развитие национальной промышленности в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 годы (ГПИИР).

В 2014 году Банку через материнскую компанию – холдинг "Байтерек" – были предоставлены средства Национального фонда РК (НФ РК) в размере 50 млрд тенге сроком возврата до 2034 года.

За счет этих ресурсов Банк обеспечил льготное финансирование 13 стратегически значимых проектов, которые сегодня успешно вышли на производственный цикл.

Реализованные инициативы демонстрируют устойчивый рост, обеспечивают налоговые поступления в бюджет и уже генерируют прибыль, направляемую на возврат средств в Банк.





"Эти проекты стали важным инструментом модернизации отраслей и доказали свою эффективность: предприятия вышли на производство, создают рабочие места и расширяют экспорт. Мы обеспечиваем возврат средств при сохранении высокого качества портфеля и стабильности финансирования экономики", – подчеркнул председатель правления БРК Марат Елибаев.

Эффективное финансирование БРК ряда прорывных индустриальных проектов за счет средств Нацфонда позволило создать значимый социально-экономический эффект для страны и обеспечило качественный возврат задействованных инвестиций.

Банком были профинансированы следующие проекты:

внедрение сетей LTE/GSM/UMTS на территории Казахстана;

создание комплекса по производству железнодорожных колес;

строительство рельсобалочного завода в г. Актобе мощностью 430 тыс. тонн в год;

газификация пяти населенных пунктов Кызылординской области;

модернизация производства минеральных удобрений ТОО "КазАзот" в Мангистауской области;

строительство Тургусунской ГЭС в ВКО;

производство моторных топлив экокласса К5 в Западно-Казахстанской области;

строительство завода по производству цианистого натрия в г. Каратау;

развитие завода нефтяного машиностроения ТОО "АтырауНефтеМаш";

строительство транспортно-логистического центра в г. Шымкенте;

реконструкция пассажирского терминала международного аэропорта Астана;

расширение Актауского международного морского порта в северном направлении;

строительство фотовольтаической станции "Жылга" в Туркестанской области.

Эти проекты существенно укрепили промышленный потенциал Казахстана, обеспечили технологическое обновление отраслей и повысили устойчивость экономики.

БРК продолжит работу по эффективному управлению инвестиционными ресурсами и реализации проектов, направленных на модернизацию и развитие национальной экономики.

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек") – национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на территории Казахстана.