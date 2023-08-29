Аким Астаны рассказал о строительстве ливневок

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве сетей ливневой канализации, передает официальный сайт столичного акимата.

Он отметил, что во время объезда посетил ряд очистных сооружений, также ознакомился с ходом строительства улиц и автомобильного моста.

"К примеру, в текущем году планируем построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков. Один из основных проблемных участков, который уходит под воду при дождях - проспект Улы дала. Здесь очистные сооружения были построены еще 14 лет назад. Нынешней мощности недостаточно. На данный момент разрабатываем проектно-сметную документацию. Действующие очистные сооружения "III - 3" будем расширять. Реализация проекта позволит устранить подтопления не только по пр. Улы дала, но и в новых строящихся районах". Женис Касымбек

Фото: gov.kz

Кроме того, работы также будут проведены по насосным станциям №1/ №2 на участке ул. Калдаякова (район Алматы). Здесь проведена очистка коллектора. Он был заилен на 90%. Также будут проведены работы по доукомплектации насосного оборудования КНС-1, КНС-2; комплексному обследованию отводящего коллектора.

Фото: gov.kz

По его словам, реализация проекта позволит предотвратить подтопления ул. Калдаякова, Панфилова, Нажимеденова.

Фото: gov.kz

"Работы по строительству сетей ливневой канализации и очистных сооружений будем проводить на системном уровне. Ранее удалось решить проблему с подтоплениями более чем на 200 проблемных участках. Для системного развития дорожно-транспортной сети строим и проектируем мосты, транспортные развязки, улицы". Женис Касымбек

Фото: gov.kz

Движение по мосту по пр. Тауелсиздик обеспечим до конца текущего года. Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем и др.

"В следующем году планируем приступить к строительству моста через реку Есиль по улице Кенесары (в районе университета КазГЮУ)", – заключил аким столицы.