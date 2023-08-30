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В поселке Акмолинской области появится современная молочно-товарная ферма

В поселке Акмолинской области появится современная молочно-товарная ферма Фото : Василий Вережников
В поселке Маншук Маметовой Целиноградского района идет строительство современной молочно-товарной фермы. Комплекс рассчитан на 1600 голов дойного скота. Это первое планируемое масштабное предприятие, которое будет функционировать в данном поселке.
"Идея построить предприятие по производству молока пришла еще два года назад. Комплекс будет работать по современным стандартам, полностью автоматизированная система доения будет отвечать европейским требованиям. Мы используем энергосберегающее, экономичное, технологичное оборудование, это позволит обеспечить максимальный комфорт для работников фермы. Надеемся, что за счет снижения эксплуатационных расходов сможем снизить себестоимость молока. Планируем получать 45-48 тонн молока в сутки", – сообщил руководитель ТОО "Маншук-АЭ" Тимур Пшенов.

На сегодняшний день строительство фермы идет согласно плану. Имеются два коровника, пять телятников, доильно-молочный и раздойный блоки, здание сухостоя, кормоцех, административно-бытовой комплекс, гараж.

Комплекс не только обеспечит молочной продукцией жителей поселка и Астаны, но и создаст новые рабочие места.

Сейчас здесь трудится 35 человек.

В будущем планируется обучить специалистов, привлекая хозяйственников из других регионов страны.

Ветеринаров и зоотехников руководство фермы готовит из собственных кадров, таким образом будут увеличивать заработную плату сельчанам.

Для своих работников администрация комплекса уже построила шесть новых домов, в будущем появится еще четыре квартиры.

Сообщается, что ферму запустят уже в этом году, продукт будут реализовать в столице и ближайших регионах.

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