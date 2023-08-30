Восстановление популяции осетра в Иртыше

В области Абай был проведен процесс зарыбления реки Иртыш. Главная цель - сохранение исторического генофонда, так как популяция этой рыбы практически исчезла в водохранилищах реки.

Важно отметить, что в проекте не использовались бюджетные средства.

Спонсором выступил ТОО "ОстФиш", которые активно занимается выращиванием осетровых рыб с 2013 года.

Поселок Чаган, где был проведен процесс зарыбления молодью сибирского осетра посетил аким области Абай Нурлан Уранхаев.

Фото: акимат Абайской области

"Процесс зарыбления реки Иртыш проводится впервые в новой области Абай в канун государственного праздника – Дня Конституции и является важным шагом к восстановлению исторического богатства этой реки, поскольку река Иртыш была местом обитания сибирского осетра и стерляди. В целом, регион имеет в своем распоряжении как водные объекты международного и республиканского значения, так и водоемы местного значения, что создает многочисленные возможности для различных проектов по выращиванию и обработке рыбы. Только за первые месяцы 2023 года было выращено 20 тонн рыбы", - отметил аким области Абай.

Фото: акимат Абайской области

Для справки

В регионе реализуются и другие проекты в области развития аквакультуры:

строительство рыбоперерабатывающего цеха в селе Тассай Кокпектинского района

строительство форелевого хозяйства с применением современных технологических решений в селе Аксуат Аксуатского района

выращивание форелей с устройством замкнутого водоснабжения в селе Озерки города Семей было,

прудовое хозяйство по выращиванию карпов, форелей и осетра в селе Старая Крепость Бескарагайского района.

Фото: акимат Абайской области

Фото: акимат Абайской области

Государственная поддержка субъектов данной отрасли является приоритетом. В рамках областного бюджета было выделено 4,4 млн тенге в виде субсидий, в 2023 году.