Ряд важных поручений по налогам дал Токаев

Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана дал ряд важных поручений по налогам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что ранее объявленная дифференциация налоговых ставок в разных секторах экономики должна обеспечить распределение налоговой нагрузки соразмерно повышению сложности производства.



"Предприниматели справедливо жалуются на сложную процедуру возврата НДС, что серьезно ухудшает инвестиционный климат в стране. Правительству следует оперативно устранить эту застарелую проблему. Нужно наконец упорядочить налоговые льготы. Они должны стать адресным инструментом экономического стимулирования. Недополученные налоги – это непостроенные больницы, дороги и школы. Следует критически проанализировать и сократить объем налоговых льгот минимум на 20%. Оставшиеся преференции должны предоставляться по четким правилам, без привязки к отдельным проектам и персонам". Касым-Жомарт Токаев

Что касается налогового администрирования, то, по словам президента, следует обеспечить переход на сервисную модель взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками. Цель – не наказать, а предупредить.



"Необходимо провести полную цифровизацию налогового контроля и на 30% сократить формы налоговой отчетности. Можно и нужно как минимум на 20% уменьшить общее количество видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет. Там, где нет значимой фискальной отдачи, следует исключить их полностью, остальные можно объединить. Показала свою востребованность инициатива по внедрению розничного налога". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, предстоит ускорить введение прогрессивного налогообложения. В рамках перезагрузки налоговой политики от правительства и Парламента потребуются смелые и выверенные решения, заключил Касым-Жомарт Токаев.