В День знаний министр обороны поставил задачи перед военными педагогами на новый учебный год

Первого сентября руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков в режиме видеоконференцсвязи провел занятие на тему "О новых подходах к подготовке военных кадров и задачах на 2023–2024 учебный год в свете Концепции развития военного образования и науки до 2030 года".

На нем присутствовали руководящий состав Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных сил, начальники Национального университета обороны, Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова, Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова и военных колледжей.

Фото: пресс-служба МО РК

Министр поздравил профессорско-преподавательский состав учебных заведений с Днем знаний. Он отметил, что государство и Президент страны оказывают всестороннюю поддержку казахстанской армии и создают все условия для обеспечения молодого поколения качественным образованием.

Фото: пресс-служба МО РК

"Вся деятельность высших учебных заведений и колледжей должна быть направлена на получение прочных знаний военного дела. Без этой платформы мы с вами ничего не добьемся. Офицер, военнослужащий по контракту, не имеющий элементарных навыков управленческих деятельности, не может управлять подразделениями, обучать и воспитывать", – сказал министр.

Фото: пресс-служба МО РК

Он также отметил роль командиров отделений, взводов, рот, батальонов, полков, бригад, соединений в деле обучения и воспитания высокопрофессионального специалиста.

"Сегодня, по большому счету, день педагогов, оказывающих огромное влияние на формирование личности воина-патриота. На них всегда держалась и будет держаться армия", – подчеркнул генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Фото: пресс-служба МО РК

В заключение министр обороны поставил перед военно-учебными заведениями ряд задач на новый 2023–2024 учебный год.