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Законодательство РК

За какие нарушения МЧС оштрафовало почти 700 казахстанских водителей

За какие нарушения МЧС наказало почти 700 казахстанских водителей Фото: Zakon.kz
В результате трехдневного оперативно-профилактического мероприятия, которое совместно провели МЧС и МВД РК, 679 автовладельцев привлекли к административной ответственности за то, что они нарушили правила стоянки для транспорта с газовыми баллонами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 5 сентября, мобильные группы провели более 600 рейдов, дали разъяснения более чем 10 тысячам человек и провели профилактическую работу с 6 тысячами водителей. Также представители двух министерств провели ликбез на автозаправках, рассказав о правилах безопасной эксплуатации автомобилей с газовыми баллонами.


"Правилами пожарной безопасности не допускается стоянка автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием, во встроенных зданиях иного назначения и пристроенных к ним, а также расположенных ниже уровня земли автостоянок и помещений закрытого типа и паркингах", – напомнили в пресс-службе МЧС.

Ранее водителей чиновников оштрафовали за нарушения ПДД в Талдыкоргане.

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