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Новая досуговая зона появилась в Алматы

Новая досуговая зона появилась в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алатауском районе Алматы открылась новая досуговая зона протяженностью почти в полкилометра, сообщает Zakon.kz.

Досуговая зона вмещает 700 человек. 

"На площади более 6000 кв. м проложены прогулочные дорожки, установлены скамейки и урны, уличное освещение, перголы. Здесь есть все для развития массового спорта: футбольное, баскетбольное поля, два стола для настольного тенниса, а также детская игровая зона в форме корабля", – сообщили в пресс-службе акимата. 

Строители установили и флагшток, на котором развевается государственный флаг. 

Новая досуговая зона сразу же была озеленена: рабочие высадили хвойные деревья и разбили газон площадью более 500 кв. м.

досуговая зона

Фото: пресс-служба акимата Алматы

досуговая зона

Фото: пресс-служба акимата Алматы

досуговая зона

Фото: пресс-служба акимата Алматы

досуговая зона

Фото: пресс-служба акимата Алматы

досуговая зона

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее аким Алматы пообещал жителям Бостандыкского района реконструировать парк "Южный" в 2024 году.

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