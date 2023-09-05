Новая досуговая зона появилась в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алатауском районе Алматы открылась новая досуговая зона протяженностью почти в полкилометра, сообщает Zakon.kz.

Досуговая зона вмещает 700 человек.

"На площади более 6000 кв. м проложены прогулочные дорожки, установлены скамейки и урны, уличное освещение, перголы. Здесь есть все для развития массового спорта: футбольное, баскетбольное поля, два стола для настольного тенниса, а также детская игровая зона в форме корабля", – сообщили в пресс-службе акимата. Строители установили и флагшток, на котором развевается государственный флаг.

Новая досуговая зона сразу же была озеленена: рабочие высадили хвойные деревья и разбили газон площадью более 500 кв. м. Фото: пресс-служба акимата Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы Ранее аким Алматы пообещал жителям Бостандыкского района реконструировать парк "Южный" в 2024 году. Читайте также Жителям Петропавловска запретили пить воду из-под крана За какие нарушения МЧС оштрафовало почти 700 казахстанских водителей Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года

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