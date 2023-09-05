Пешехода-подростка избили за грубые слова в адрес водителя

В Павлодаре водитель и его пассажиры избили пешехода-подростка за грубое высказывание, сообщает Zakon.kz.

Полицейские установили, что 4 сентября в 18.30 студент колледжа шел по тротуару по улице Катаева. Неизвестная автомашина, проехав мимо, обрызгала его водой, на что он ответил в грубой форме. Услышав это, водитель автомашины остановился и, в ходе словесного конфликта, водитель и его пассажиры избили несовершеннолетнего.



17-летнего парня доставили в больницу.

"Водителя установили, им оказался 27-летний мужчина. Устанавливаются остальные участники инцидента и обстоятельства произошедшего", – пресс-служба ДП Павлодарской области.

По данному факту начато досудебное.

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