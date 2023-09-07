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Досаев о засилье бродячих собак в Алматы: Места для отловленных животных не хватает

Досаев высказался о засилье бездомных собак в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
На встрече с жителями Жетысуского района акиму Алматы пожаловались на бродячих собак и попросили решить эту проблему, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жительница Жетысуского района рассказала, что на улице Жайсан бездомные собаки периодически нападают на прохожих и кусают людей. А когда приезжают ветслужбы, животные просто разбегаются. 

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что в городе работает приют, не так давно его расширили. По новому закону бродячих собак сначала чипируют, а после определенного времени отпускают, потому что условий для их содержания нет – места для всех отловленных животных не хватает.

Градоначальник также высказал мнение, что бродячих животных якобы выбрасывают на улицу сами хозяева.

"Собаки и кошки становятся бездомными, потому что сначала их хозяева берут, а потом, когда радость закончилась у детей и они устают за ними ухаживать, отпускают на улицу, и они становятся бездомными. Нам очень трудно было найти механизм, нужна была централизованная служба. Я постараюсь расширить возможности, где их содержать", – пообещал Ерболат Досаев. 

По его словам, из Алматинской области собаки также перебегают в город. По тем местам, где уже образовались стаи, аким пообещал принять меры.

С 1 сентября 2023 года в Казахстане вступили в силу правила учета домашних животных. Регистрация обязательна – иначе хозяев обяжут платить штраф.

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