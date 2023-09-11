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Торговать обувью между Казахстаном и Беларусью станет проще

Торговать обувью между Казахстаном и Беларусью станет проще Фото: pixabay
Упрощенный способ импорта обуви в Казахстан из Беларуси вступил в силу с 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

Этот шаг упростит торговлю обувью, маркированной кодом data matrix, и облегчит жизнь импортерам и экспортерам обуви в обеих странах.

"Новый способ признания кодов маркировки работает следующим образом: участник оборота товаров в Республике Беларусь, будь то производитель, импортер или дистрибьютор создает документ в системе маркировки товаров РБ на отгрузку в страны ЕАЭС, указав данные импортера Казахстана, а именно: наименование организации, ИИН/БИН и страну".  Центр развития цифровой экономики

Затем данные из документа отгрузки автоматически попадают в казахстанскую систему маркировки и прослеживаемости товаров, а также в национальный каталог товаров попадают сведения о самом товаре.

"На основании этих данных казахстанский импортер осуществляет приемку товара и вводит его в оборот на территории Казахстана", – отмечено в сообщении.

Это нововведение заменяет более сложную и долгую процедуру признания кодов маркировки, что значительно упростит работу импортеров и экспортеров обуви в обеих странах. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане может подорожать обувь. Связано это было с правилами обязательной маркировки обуви. 

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