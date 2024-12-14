В маслихате Абайской области сменился председатель

13 декабря на внеочередной 23-й сессии областного маслихата произошли кадровые изменения в руководящем составе органа местного самоуправления, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба областного маслихата, в ходе заседания председатель маслихата Куаныш Сулейменов добровольно принял решение досрочно прекратить свои полномочия. На вакантную должность сразу же предложили кандидатуру депутата Шалкара Байбекова.

"Депутаты единогласно поддержали данное предложение", – говорится в сообщении.

Глава региона выразил благодарность экс-руководителю маслихата, вручив ему почетную грамоту председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба маслихата Абайской области

В регионе также подвели итоги работы в сфере занятости населения за текущий год и наградили званием "Почетный гражданин Абайской области". В их числе – Роза Рымбаева.