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Общество

В маслихате Абайской области сменился председатель

Абайская область, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 07:47 Фото: пресс-служба маслихата Абайской области
13 декабря на внеочередной 23-й сессии областного маслихата произошли кадровые изменения в руководящем составе органа местного самоуправления, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба областного маслихата, в ходе заседания председатель маслихата Куаныш Сулейменов добровольно принял решение досрочно прекратить свои полномочия. На вакантную должность сразу же предложили кандидатуру депутата Шалкара Байбекова.

"Депутаты единогласно поддержали данное предложение", – говорится в сообщении.

Глава региона выразил благодарность экс-руководителю маслихата, вручив ему почетную грамоту председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

Абайская область, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 07:47

Фото: пресс-служба маслихата Абайской области

В регионе также подвели итоги работы в сфере занятости населения за текущий год и наградили званием "Почетный гражданин Абайской области". В их числе – Роза Рымбаева.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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