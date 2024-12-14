Полицию Казахстана перевели на усиленный вариант несения службы

С 14 декабря весь личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МВД РК пояснили, что в преддверии и во время празднования Дня Независимости полиция усиливает работу по обеспечению общественного порядка, спокойствия и безопасности граждан.

"В местах проведения праздничных мероприятий, а также в местах массового скопления граждан и на объектах, подлежащих государственной охране, плотность нарядов увеличена. Усиливается контроль с помощью систем видеонаблюдения центров оперативного управления", – сообщили в ведомстве.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что приняты все необходимые меры для обеспечения надлежащего уровня общественной безопасности в период проведения мероприятий.

В честь Дня Независимости в Астане пройдет более 50 различных праздничных и официальных мероприятий, в том числе выставки, концерты, конкурсы рисунков, турниры и спартакиады.

Ранее сообщалось, что в этом году праздничный день выпадает на понедельник, поэтому казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня: 14, 15 и 16 декабря.