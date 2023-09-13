Казахстанцы жалуются на сбои в работе мобильного интернета

Фото: Zakon.kz

Сегодня, 13 сентября 2023 года, казахстанцы столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. С такой проблемой столкнулись абоненты Tele2/Altel, сообщает Zakon.kz.

Жалобы от казахстанцев в нашу редакцию стали поступать с ночи: "Что с мобильным интернетом?"

"Ужасно работает мобильный интернет".

"Не могу закинуть баланс на номер, пишет о каких-то технических работах". Корреспондент Zakon.kz связался с компанией Tele2/Altel, где рассказали, что "произошел аварийный сбой на элементах сети в части биллинга, услуги и программное обеспечение которого предоставляется компанией bercut". "Возвращение к штатной работе ожидается в ближайшее время: технические службы Tele2/Altel ведут экстренные работы по восстановлению всех сервисов... Сбой этот – ошибка на одном из серверов, на которых работает биллинг (у нас их несколько). В связи со сбоем на этом сервере часть абонентов из нашей базы стала получать услугу мобильного интернета с перебоями". Пресс-служба Tele2/Altel Компания Tele2/Altel приносит извинения своим абонентам. Обновлено в 10:44 "Аварийный сбой в работе сети устранен. В настоящее время все сервисы от Tele2/Altel работают в штатном режиме. Негативный эффект ощутили порядка 25% клиентов оператора. Компания приносит извинения за временные неудобства и предоставит 2 бесплатных ГБ на семь дней клиентам, на которых оказал негативный эффект данный сбой". Пресс-служба Tele2/Altel Читайте также Дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Казахстане на 14-16 сентября Более 13 тысяч акмолинцев трудоустроены с начала 2023 года Фейк о задержании министра Жамаубаева встревожил казахстанцев

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