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Казахстанцы жалуются на сбои в работе мобильного интернета

Казахстанцы жалуются на сбои в работе мобильного интернета Фото: Zakon.kz
Сегодня, 13 сентября 2023 года, казахстанцы столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. С такой проблемой столкнулись абоненты Tele2/Altel, сообщает Zakon.kz.

Жалобы от казахстанцев в нашу редакцию стали поступать с ночи:

  • "Что с мобильным интернетом?"
  • "Ужасно работает мобильный интернет".
  • "Не могу закинуть баланс на номер, пишет о каких-то технических работах".

Корреспондент Zakon.kz связался с компанией Tele2/Altel, где рассказали, что "произошел аварийный сбой на элементах сети в части биллинга, услуги и программное обеспечение которого предоставляется компанией bercut".

"Возвращение к штатной работе ожидается в ближайшее время: технические службы Tele2/Altel ведут экстренные работы по восстановлению всех сервисов... Сбой этот – ошибка на одном из серверов, на которых работает биллинг (у нас их несколько). В связи со сбоем на этом сервере часть абонентов из нашей базы стала получать услугу мобильного интернета с перебоями".Пресс-служба Tele2/Altel

Компания Tele2/Altel приносит извинения своим абонентам.

Обновлено в 10:44

"Аварийный сбой в работе сети устранен. В настоящее время все сервисы от Tele2/Altel работают в штатном режиме. Негативный эффект ощутили порядка 25% клиентов оператора. Компания приносит извинения за временные неудобства и предоставит 2 бесплатных ГБ на семь дней клиентам, на которых оказал негативный эффект данный сбой".Пресс-служба Tele2/Altel

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