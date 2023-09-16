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Ключи от жилья переданы 20 многодетным семьям города Семей

ключи от домов Фото: акимат Семея
Сегодня аким города Семей Нурбол Нурсагатов в канун празднования Дня города вручил ключи от жилых домов в поселке Ұшақтар 20 семьям, стоящим в очереди в государственном жилищном фонде по категории "Многодетная семья".
"Сегодня 20 семей получили жилье по улице Архат в поселке Ұшақтар. В июне 37 семей также отпраздновали новоселье. От всей души поздравляю новоселов с таким знаменательным днем! Пусть новые дома принесут достаток и радость жильцам!" – сказал аким города Нурбол Нурсагатов.

Отметим, что до конца сентября текущего года ключи будут выданы еще 32 многодетным семьям из домов в поселке Комсомольский.

дом

Фото: акимат Семея

По городу Семей в очереди на жилье зарегистрировано более 13 000 жителей города. В связи с этим в микрорайоне Карагайлы ведутся строительные работы по возведению бюджетного многоэтажного жилого дома. Таким образом, до конца текущего года будет предоставлено жилье около 200 социально уязвимым и многодетным семьям. Комплексная модель поддержки семей жильем будет продолжена.

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