Сотрудники "Байтерека" сдали около 30 литров крови в рамках традиционного Дня донора

В 2023 году благотворительная акция День донора, организованная АО "НУХ "Байтерек", собрала 116 сотрудников холдинга и его дочерних организаций, сообщает Zakon.kz.

После прохождения всех необходимых медицинских процедур 73 из них стали донорами, благодаря чему было сдано около 30 л донорской крови.

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

Основная цель акции – популяризация донорства среди сотрудников и общества, увеличение запасов донорской крови и ее компонентов, а также активное содействие в благотворительных и социальных инициативах.

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

Такая акция проводится в холдинге "Байтерек" уже несколько лет подряд и стала хорошей традицией, подтверждающей социальную ответственность и активное участие сотрудников в жизни общества.

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

"Мы гордимся нашим коллективом, который активно поддержал идею и стал частью этой замечательной инициативы. Популяризация донорства – это шаг к созданию здорового и социально активного общества. Сегодняшнее мероприятие подчеркивает нашу приверженность таким важным ценностям", – отметили в холдинге.