Содержание школьного учебника взорвало Казнет

Казахстанцы вновь возмущены содержанием школьного учебника. На этот раз в поле зрения родителей попал учебник "Литературное чтение", предназначенный для учащихся третьих классов, сообщает Zakon.kz.

С начала прошлой недели в социальных сетях казахстанцы делятся роликами, в которых выражают свои возмущения содержанием учебника "Литературное чтение" за третий класс. На одном из видео родительница открывает книгу и начинает читать рассказ под названием "Весной".

"Весенний верблюд нюхал рельсы и линял"... Это что надо было курить, чтобы такое написать? Это сегодняшние тексты. Прям как будто наркоман какой-то писал. Учебник литературы третьего класса", – сказала возмущенная казахстанка.

Пользователи Казнета соревновались в остроумии в комментариях: если одни посмеялись, то другие принялись выдвигать версии, как такое могло попасть в школьный учебник:

"А не надо нюхать рельсы, и линять не будешь".

"Это когда железная дорога проходит через станцию Шу".

"Боюсь представить зимнего, летнего и осеннего верблюда".

"А кто автор данного шедевра? Вообще у нас хоть что-то контролируется?"

"Чем же были смазаны весной рельсы, отчего у верблюда началась линька?"

"Мы сейчас во втором классе, автору спасибо, что решил нас заранее ознакомить, что нас ожидает".

"Офигеть с программы учебной... Вот такие потом специалисты и вырастают, что же тут удивляться? Бедные наши дети".

"Это, скорее всего, перевод с казахского. Взяли и тупо перевели напрямую, не учитывая речевых оборотов, поэтичности и литературного слога".

Отметим, что подобные жалобы были и в 2019 году.

Фото: Zakon.kz

Но среди комментаторов нашлись те, кто объяснил, откуда взялся этот рассказ и кто его автор:

"Выдернуто из текста... Читайте полностью рассказ".

"Весной верблюд линяет. Писатель использовал два глагола одновременно. Действие было весной".

"Очень хороший писатель. И рассказы очень душевные и добрые писал. Придираться может каждый. Прочитайте весь текст".

"Прежде чем что-то выкладывать в Сеть, надо бы разобраться, что и как. Это просто фрагмент из рассказа. Писатель так написал".

"Из контекста выдернула. Прочтите весь текст и все станет понятно. "Весенний" – родился весной, нюхал рельсы, потому что новорожденный верблюжонок слепой, ну и линял. Все логично там".

"Читайте весь текст, понимайте текст. Нормальному, грамотному человеку, воспитанному на классической литературе, все понятно. Занимайтесь самообразованием. Не текста, а тексты, кстати".

"Сколько можно мусолить эту тему. Автор выражается художественным языком... Это рассказ, не инструкция к пылесосу, применяются различные художественные обороты речи... В чем проблема?"

"Успокойтесь все уже. "Рассказ "Весна" написал русский советский писатель Геннадий Яковлевич Снегирев (1933-2004) – признанный детский писатель-натуралист, путешественник, которого относят к классикам детской литературы. Снегирев много раз был в Казахстане и некоторые рассказы посвятил нашей стране".

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Министерство просвещения Казахстана.

"Отрывок из рассказа Геннадия Снегирева "Весной", представленный в публикации, взят из учебника "Литературное чтение" для учащихся третьего класса общеобразовательных школ, разработанный издательством "Алматыкітап баспасы"... Данный рассказ был ранее в учебниках 2002, 2009 годов. Последний раз учебник был разработан в 2017 году в соответствии с требованиями ГОСО и типовой учебной программой по предмету "Русский язык и литература" для 2-4 классов уровня начального образования для школ с русским языком обучения, утвержденного приказом министра образования и науки РК от 8 апреля 2016 года №266. Это произведение изучается в разделе "Живая природа". Пресс-служба Минпросвещения РК

По данным ведомства, в 2018 году в содержание типовой учебной программы были внесены изменения (приказ министра образования и науки РК от 10 мая 2018 года №199), где в базовом содержании для третьего класса предлагались для чтения рассказы Геннадия Снегирева по выбору.

"В данное время в типовую учебную программу вносятся коррективы и учебник будет переиздан", – добавили в пресс-службе Минпросвещения РК.

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