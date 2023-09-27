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В одном из районных центров Акмолинской области отремонтируют сети электроснабжения

Акмолинская область ремонт Фото: pixabay
В Зерендинском районе завершается работа по ремонту сетей электроснабжения и освещению. Об этом сообщили в акимате района.

Как заявили в акимате Зерендинского района, в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" с помощью районного и областного акимата с целью улучшения электроснабжения и освещения Зерендинского района на 2023 были задействованы комплексные меры.

"Строительство линий электропередач протяженностью 16 км в селе Зеренда успешно продолжается. Ведутся работы по монтажу линии электропередач. Работы завершены на 80%. Стоит отметить, что текущий ремонт уличного освещения поселка Зеренда на улице Чкалова и Фрунзе полностью завершен, договор был заключен с ТОО "INNOVATION TEX", – заключили в акимате.

Сообщается, что работа, направленная на модернизацию сетей электроснабжения, проходит и в других поселках района, к примеру, реализуется разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, а точнее, строительство линий электроснабжения к объектам индивидуального жилищного строительства в поселке Акколь, договор был заключен с ТОО "Энергосервис ЭТЛ", на сегодняшний день проект завершен.

Освещение района на особом контроле местных исполнительных органов, как стало известно, продолжаются работы в данном направлении.

"Активно и в срок ведутся работы по установке дополнительных светильников по улице Лесная в селе Зеренда, договор заключен с ТОО "Куат Энерго", обязательства выполняются без каких-либо нареканий. Также продолжаются текущие ремонты уличного освещения в таких сельских округах, как Кусепский и Кызылегиский. В округе имени Канай Би и Байтерекском районе работы завершены. Одним из сельских округов, где работы на стадии завершения, является Алексеевка. Все вышеназванные поселки улучшат качество освещения своих улиц с помощью Акмолинского областного бюджета", – подытожили в акимате Зерендинского района.

Алма Байгужина

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