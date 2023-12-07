В одном из районов Акмолинской области построят 5 водопроводных сетей

О социально – экономическом развитии Атбасарского района рассказали в акимате региона, по информации ведомства, до конца года в районе завершат строительство 4 крупных водопроводных сетей.

Кроме того, проводится комплексная работа, направленная на улучшение сферы жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В рамках национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" в регионе реализуются 5 проектов по строительству водопроводных сетей, из них в текущем году будут завершены 4 проекта и один проект переходит на 2024 год. Также, в связи увеличением населения в поселке Степной завершается реконструкция насосной станции и резервуаров чистой воды. Данный проект позволит значительно снизить нагрузку по водоснабжению, что в свою очередь закрывает потребность 101 частного дома, двух 100-квартирных жилых домов", – поделился новостями аким Атбасарского района Аманбек Калжанов.

Сообщается, что на сегодняшний день разработана проектно–сметная документация на строительство водопроводных сетей станции Адыр с населением 364 человек. К тому же, несколько лет стоял вопрос об обеспечении качественной питьевой водой поселок Есенгелді, данный вопрос решился, установлен блок модуль для очищения водопроводных сетей работы полностью завершены. Также, стало известно, что в городе Атбасар отремонтировали водопроводные сети протяженностью 5,8 км. по словам акима района, изношенность водопроводных труб снизился с 74% до 72%. К тому же, в районном центре проводится капитальный ремонт канализационной линии, уже проложено 11 км. линий на протяженность 13 км, пере подключена одна ветка. Изношенность канализационных сетей снизилась с 72% до 70%.





Вместе с ремонтом и строительством инфраструктуры, в районе параллельно ведется реконструкция системы теплоснабжения.

"В рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов проведен капитальный ремонт тепловых сетей протяжённостью 3,4 км, а также котельных : приобретены и установлены 21 единиц котлов, было запланировано столько же – 21. На эти цели из областного бюджета выделено более 1 млрд тенге, данные меры позволили снизить Износ тепловых сетей с 78% до 70%. Нами разработана проектно-сметная документация, направлены сметные заявки в областное управление энергетики на реконструкцию центральной котельной в городе Атбасар, строительство и реконструкция теплосетей, строительство тепловых сетей в городе Атбасар. На данный момент реконструируется улица Акана Курманова протяженностью 2,1 км, проект доработан, срок реализации 2022-2024 годы". Аманбек Калжанов

Спикером сообщается, что в районе ведется строительство извилистой дороги к одному из жилых домов длиной 2 км., проект доработан, срок реализации 2022-2024 годы. Далее аким уведомил, что на автодороге "Атбасар-Сочинское" проводятся средние ремонтные работы. Параллельно проводится средний ремонт улично-дорожной сети города Атбасар общей протяженностью 3 км. В ряде сельских округов завершены средние ремонтные работы на дорожном покрытии общей протяженностью 8,2 км. ремонт дорог в районе сопровождается обеспечением качественного уличного освещения.





"Одним из направлений работы является контроль за состоянием наружного освещения. В целях обеспечения комфортного проживания и безопасности населения реализованы проекты строительства уличного освещения протяженностью 11 км на общую сумму 133 млн тенге, в том числе и улицы Сочинское и Шуйское в городе Атбасар. К тому же, будет разработана дополнительная проектно-сметная документация на строительство линий электроосвещения", – резюмировал Аманбек Калжанов.