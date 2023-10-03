Право на образование: в Семее открылся ресурсный центр по инклюзивному образованию

Десять лет понадобилось коллективу средней общеобразовательной школы №42 в Семее, чтобы путем проб и ошибок открыть ресурсный центр инклюзивного образования. Корреспондент Zakon.kz познакомился с работой опытных педагогов, сумевших найти собственный путь в инклюзии.

Сегодня в СОШ №42 в Семее уже обучаются 67 учеников с особыми образовательными потребностями. Лишь двое из них получают обучение на дому, остальные учатся в коррекционных или инклюзивных классах, вместе со своими сверстниками осваивая учебную программу.

"Еще десять лет назад это было почти фантастикой, чтобы дети с особыми образовательными потребностями в таком количестве учились в обычной школе. Сегодня – это вполне нормальное явление в Семее. Практически во всех школах города есть инклюзивные и коррекционные классы. И все же мы были на этом пути одними из первых в Семее", - рассказывает педагог-психолог, заместитель директора по инклюзивному образованию СОШ №42 в Семее Асемгуль Акпамбаева.

Все началось с просьбы одного аксакала принять его внука, страдающего задержкой психического развития, в обычную школу. Дедушка мечтал, что его внук станет школьником, у которого будут друзья и знакомые, занятия в школе и домашние задания, конкурсы, соревнования и обычные детские шалости.

Дедушка был не одинок в своем желании дать полноценное образование своему внуку, пусть и с особенностями в развитии. Таких же родителей, бабушек и дедушек, мечтающих об этом, в Семее нашлось немало.

Тогда, в 2013 году, в Семее инклюзивного образования на базе средней общеобразовательной школы практически не было. Были лишь небольшие коррекционные группы в детских садах и несколько специализированных школ-интернатов, в которых жили и учились дети с нарушениями зрения, слуха и задержкой психического развития.

Система образования в регионе пошла навстречу просьбам родительской общественности, и на базе двух средних школ в Семее были открыты первые инклюзивные классы. Одной из них была средняя общеобразовательная школа №42 на государственном языке обучения, второй – СОШ №20 – с русским языком обучения.

Сегодня эти школы имеют огромный опыт работы с детьми с самыми разными патологиями развития и готовы поделиться им со своими коллегами Абайской области, которые делают в этом направлении лишь первые шаги.

"В нашей школе первый инклюзивный класс был открыт 1 октября 2013 года, в нем учились три ученика с проблемами психического развития. Чтобы помочь ребятам адаптироваться в школе, а также успешно усваивать школьную программу, нам нужна была помощь методистов. И мы практически с первых дней работы с инклюзивными классами стали сотрудничать с кафедрой "Педагогика и психология" гуманитарного факультета "Alikhan Bokeikhan University", - отметила Асемгуль Акпамбаева.

По ее словам, опытные педагоги и методисты кафедры помогли учителям организовать на базе общеобразовательной школы опытную площадку по развитию инклюзивного образования в Семее. СОШ №42 в скором времени стала для кафедры площадкой, где проходили педагогическую практику студенты, специализирующиеся в области детской психологии, а также будущие педагоги-предметники, которым предстояло работать в инклюзивных и коррекционных классах после получения диплома.

"Так образовался эффективный тандем: союз теоретиков и практиков, что позволило нам всего за десять лет создать в школе особую образовательную среду", - подчеркнула заместитель директора школы по инклюзивному образованию.

Педагоги делились с коллегами своими находками и первым успешным опытом. В 2017 году на базе СОШ №42 прошел международный семинар по организации психологической поддержки интеграции детей с проблемами в развитии в общеобразовательную среду, в котором приняли участие педагоги и ученые Алтайского государственного университета.

А с 2022 года на базе школы в результате многолетней творческой работы был открыт филиал кафедры "Педагогика и психология". С этого времени преподаватели университета систематически работают не только с учащимися с особыми образовательными потребностями, но и со всем ученическим коллективом школы.

"В феврале 2023 года мы провели на базе школы первый в Абайской области областной педагогический форум по инклюзивному образованию. А на днях открыли новый ресурсный центр инклюзивного образования", - сообщила Асемгуль Акпамбаева.

По ее словам, специалисты ресурсного центра (психолог, логопед, дефектолог) совместно с преподавателями кафедры "Педагогика и психология" на постоянной основе будут распространять опыт работы с учащимися с особыми образовательными потребностями. Любой педагог Абайской области, который нуждается в методической помощи и поддержке в области инклюзивного образования, может обратиться в ресурсный центр СОШ №42. Здесь он найдет единомышленников и опытных наставников.

"Инклюзивное образование – это система обучения детей с особыми образовательными потребностями для получения качественного образования и развития их роли в обществе. Здесь главная задача - создать необходимые условия для жизни детей, которые будут обучаться и следить за тем, чтобы образование не ограничивалось. Очень важно заранее выявлять проблемы со здоровьем и поддерживать детей", - считает руководитель управления образования Абайской области Нуржан Ахметкалиев.

О том, что коррекцией развития детей надо заниматься с самого раннего возраста и без длительных пауз, говорят все специалисты. Тогда дети начинают показывать хорошие результаты. И выпускники это доказывают - первые ученики, которые в 2013 году впервые переступили порог инклюзивного класса школы, сегодня успешно учатся в колледжах Семея.

Как отметила Асемгуль Акпамбаева, за эти годы в школе в обычные классы после курса коррекции были переведены 16 ребят. Есть и такие школьники, которые в результате системных занятий со специалистами смогли избавиться от сопутствующих заболеваний.

"Этих успехов бы не было, если бы не постоянная поддержка родителей, их горячее желание социализировать детей, дать им хорошее образование. Все эти годы мы работаем в самом тесном контакте с родителями", - подчеркнула Асемгуль Акпамбаева.

По ее словам, в школе старались создать особую образовательную среду, чтобы детей с особенностями развития начали воспринимать на равных. Сегодня в школе царит особый климат, где все дети и их родители – равные члены сообщества.

"Все вопросы школьной жизни решаются совместно и нет разделения на спецкласссы и общеобразовательные", - подчеркнула Асемгуль Акпамбаева.

В этом году в СОШ №42 в Семее работают уже 5 коррекционных классов на каждой параллели от нулевого до 5 класса, а также группа предшкольной подготовки. В них занимается 29 ребят с особыми образовательными потребностями. Кроме того, в школе есть еще 18 инклюзивных классов, в которых учатся 36 ребят. С ними ежедневно занимаются 50 педагогов школы.