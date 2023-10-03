Веселые и находчивые встретились в Таразе
Финальная игра состоялась в центральном концертном зале "Баласагун".
Фото: пресс-служба акимата Тараза
Острыми шутками зрителей покорила команда "OIY" (Тараз), которая и заняла первое место. На второе место вышла команда "Mademuazel" из Шымкента. Третье призовое место досталось команде "Қарасаз", которая так же представляла город Тараз.
Фото: пресс-служба акимата Тараза
В номинации "Лучший игрок" отмечен Адильжан Даулетов из команды "Сұрап алмадық" (Кызылординская область).
Фото: пресс-служба акимата Тараза
Победителей и призеров турнира от имени главы города поздравил заместитель акима Тараза Дауир Даулетов и вручил им денежные призы.
Публика осталась довольной шутками и тонким юмором игроков