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Веселые и находчивые встретились в Таразе

Веселые и находчивые встретились в Таразе Фото: пресс-служба акимата Тараза
В Таразе состоялась игра клуба веселых и находчивых. За кубок акима города Тараза в финальной игре Южной лиги "Номад" выступили команды из Кызылординской, Туркестанской областей, города Шымкента, а также местные ребята, всего 7 команд.

Финальная игра состоялась в центральном концертном зале "Баласагун".

Веселые и находчивые встретились в Таразе

Фото: пресс-служба акимата Тараза

Острыми шутками зрителей покорила команда "OIY" (Тараз), которая и заняла первое место. На второе место вышла команда "Mademuazel" из Шымкента. Третье призовое место досталось команде "Қарасаз", которая так же представляла город Тараз.

Веселые и находчивые встретились в Таразе

Фото: пресс-служба акимата Тараза

В номинации "Лучший игрок" отмечен Адильжан Даулетов из команды "Сұрап алмадық" (Кызылординская область).

Веселые и находчивые встретились в Таразе

Фото: пресс-служба акимата Тараза

Победителей и призеров турнира от имени главы города поздравил заместитель акима Тараза Дауир Даулетов и вручил им денежные призы.

Публика осталась довольной шутками и тонким юмором игроков

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Анастасия Московчук
Жамбылская область Тараз
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