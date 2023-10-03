Веселые и находчивые встретились в Таразе

Фото: пресс-служба акимата Тараза

В Таразе состоялась игра клуба веселых и находчивых. За кубок акима города Тараза в финальной игре Южной лиги "Номад" выступили команды из Кызылординской, Туркестанской областей, города Шымкента, а также местные ребята, всего 7 команд.

Финальная игра состоялась в центральном концертном зале "Баласагун". Фото: пресс-служба акимата Тараза Острыми шутками зрителей покорила команда "OIY" (Тараз), которая и заняла первое место. На второе место вышла команда "Mademuazel" из Шымкента. Третье призовое место досталось команде "Қарасаз", которая так же представляла город Тараз. Фото: пресс-служба акимата Тараза В номинации "Лучший игрок" отмечен Адильжан Даулетов из команды "Сұрап алмадық" (Кызылординская область). Фото: пресс-служба акимата Тараза Победителей и призеров турнира от имени главы города поздравил заместитель акима Тараза Дауир Даулетов и вручил им денежные призы. Публика осталась довольной шутками и тонким юмором игроков Читайте также Итоги 3 октября: пятое золото на Азиаде, ротации в Генпрокуратуре Падение школьника с лестницы в Астане: пострадавшего мальчика выписали из больницы В Астане возобновят строительство государственных детсадов

Следите за новостями zakon.kz в: