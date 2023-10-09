Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Таразский Хатико не бросил хозяина, упавшего с инвалидной коляски

Таразский Хатико не бросил своего хозяина в беде Фото: скриншот видео
В Таразе 7 октября на улице патрульные заметили перевернутое по середине дороги инвалидное кресло, а рядом пожилого мужчину и собаку. Полицейские сразу узнали в них всем знакомых в городе Хатико и его хозяина – дедушку Анатолия Дербенова, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали стражи порядка, пенсионеру на кресло-каталке не удалось проехать через искусственную неровность, и он перевернулся.

"Собака все это время бдительно охраняла своего хозяина", – отметили полицейские. 

Они хотели помочь дедушке, но овчарка не подпускала к нему никого. Однако история закончилась благополучно.


"Были риски, что овчарка может укусить. Все в городе знают ее нрав, она рьяно защищает своего владельца. Нашей первостепенной задачей было оказать помощь дедушке, к тому же у него была рана на голове", – рассказал командир 1-го взвода БПП УП города Нурбол Мырзакерим.

В настоящее время с дедушкой и его питомцем все в порядке, после осмотра врачом их отпустили домой.

Ранее павлодарский Хатико пять дней ждал хозяина на остановке. 

Читайте также

Минздрав объяснил, почему более 3 млн казахстанцев до сих пор не в ОСМС
Почему миллионы казахстанцев не охвачены медстрахованием, объяснили в Минздраве
Мыло из верблюжьего молока изобрела мыловар из Аральска Арсена Кушжанова
Мыло из верблюжьего молока изобрела мыловар из Аральска
С тепла – в мороз: резкие изменения в погоде прогнозируют синоптики
Из тепла – в мороз: резкие изменения в погоде прогнозируют синоптики
Анастасия Стативкина
Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Десятки тел обнаружены на месте проведения фестиваля в Израиле
Десятки тел обнаружены на месте проведения фестиваля в Израиле
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления