Таразский Хатико не бросил хозяина, упавшего с инвалидной коляски

В Таразе 7 октября на улице патрульные заметили перевернутое по середине дороги инвалидное кресло, а рядом пожилого мужчину и собаку. Полицейские сразу узнали в них всем знакомых в городе Хатико и его хозяина – дедушку Анатолия Дербенова, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали стражи порядка, пенсионеру на кресло-каталке не удалось проехать через искусственную неровность, и он перевернулся.

"Собака все это время бдительно охраняла своего хозяина", – отметили полицейские.

Они хотели помочь дедушке, но овчарка не подпускала к нему никого. Однако история закончилась благополучно.





"Были риски, что овчарка может укусить. Все в городе знают ее нрав, она рьяно защищает своего владельца. Нашей первостепенной задачей было оказать помощь дедушке, к тому же у него была рана на голове", – рассказал командир 1-го взвода БПП УП города Нурбол Мырзакерим.

В настоящее время с дедушкой и его питомцем все в порядке, после осмотра врачом их отпустили домой.

Ранее павлодарский Хатико пять дней ждал хозяина на остановке.