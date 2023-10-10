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Яндекс Казахстан представил новый сервис для автоматического запуска рекламы

Яндекс Казахстан представил новый сервис для автоматического запуска рекламы Фото: freepik
На рынок Казахстана вышел первый сервис для автоматического запуска интернет-рекламы – Яндекс Бизнес. Благодаря ему владельцы малого и среднего бизнеса получат новые возможности для продвижения своих услуг и товаров.

В последнее время госпрограммы в Казахстане сменили фокус с крупного бизнеса на СМБ сегмент, вследствие чего он стал показывать активную динамику. Только за первое полугодие 2023 года число зарегистрированных субъектов СМБ увеличилось на 10%, а действующих – на 11% и перевалило отметку в 2 млн единиц.

В годовом выражении рост составляет более впечатляющие темпы – количество действующих субъектов СМБ по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 20%.

Рынок розничной электронной коммерции в Казахстане развивается быстрыми темпами, что заставляет конкуренцию расти. Поэтому бизнесменам очень важно, не имея специальных навыков, уметь размещать рекламу в геосервисах, поисковых системах и социальных сетях.

В представленном сервисе все делается автоматически, достаточно предоставить информацию о товарах, услугах и акциях, указать бюджет, добавить фотографии. Алгоритмы программы сами составят и разместят объявления, а также распределят бюджет так, чтобы привлечь максимум клиентов.

Яндекс Казахстан представил новый сервис для автоматического запуска рекламы

Фото: freepik

Через новый сервис предприниматели смогут автоматически размещать рекламу на популярных площадках, а также бесплатно добавить свою компанию в поиск и карты Яндекс, даже если у нее нет своего сайта. Теперь в профилях компаний можно рассказать о своих товарах и услугах, указать контакты, график работы и приложить фотографии. Все это позволит казахстанским потребителям лучше узнать о сервисах или быстрее найти услуги через приложение, а предприниматели смогут привлечь клиентов.

"Яндекс Бизнес способствует развитию малого и среднего бизнеса в Казахстане, упрощая и ускоряя процесс привлечения клиентов. Каждый день миллионы людей активно ищут товары и услуги на Яндексе. Благодаря сервису предприниматели Казахстана получат возможность значительно расширить свою клиентскую базу и рассказать о себе широкой и заинтересованной аудитории".Данияр Танаев, руководитель офиса продаж Яндекса по Центральной Азии

Рекламную подписку можно оформить на три месяца. Она стоит от 21 тысячи тенге в месяц в зависимости от вида деятельности и других условий. На первую рекламную кампанию сервис предоставляет владельцам бизнеса промокод на 30 тысяч тенге, чтобы они могли попробовать возможности сервиса.

Подробнее об условиях работы с сервисом можно узнать на сайте.

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