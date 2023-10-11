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Законодательство РК

Кто из казахстанцев защищен от изменения тарифов на комуслуги

Кто из казахстанцев защищен от изменения тарифов на комуслуги Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Выступая 11 октября 2023 года на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова рассказала, кто из казахстанцев защищен от изменения тарифов на коммунальные услуги, сообщает Zakon.kz.

Она напомнила, что для осуществления комплексной модернизации теплоисточников и инженерных сетей в стране по поручению главы государства ведется реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции". В связи с этим в текущем году поставщики комуслуг повысили цены на комуслуги. При этом, как отметила замглавы правительства, для некоторых категорий казахстанцев часть суммы покрывают местные исполнительные органы.

"Уязвимые слои населения защищены от изменения тарифов за счет механизма жилищной помощи", – подчеркнула Тамара Дуйсенова.
Кто из казахстанцев защищен от изменения тарифов на комуслуги

Фото: primeminister.kz

Вице-премьер отметила, что на проведение ремонта систем теплоснабжения Экибастуза, Риддера, Степногорска, Кокшетау, Актау, Семея и Павлодара из резерва правительства было выделено 55 млрд тенге.

"В этом году планируется привлечь порядка 250 млрд тенге на ремонт инженерных сетей и повышение заработной платы работников данной сферы", – отметила Тамара Дуйсенова.

С 1 июля 2023 года в Казахстане повысили тарифы на коммунальные услуги.

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