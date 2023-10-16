"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Как сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры РК 16 октября, ведомство выявило ущемление прав автомобилистов в публичном договоре об условиях проезда по платным автодорогам. В документе отсутствовал пункт, позволяющий водителям вернуть неиспользованные авансовые платежи при смене госномера.
Сейчас необходимые поправки уже внесли. После вмешательства прокуратуры АО "КазАвтоЖол" начало возмещать авансовые платежи жителям Карагандинской области – 69 тысяч автомобилистов получат обратно более 38 млн тенге.
Прокуратура также выяснила, что интересы самого национального оператора защищали крайне слабо: у 138 тысяч казахстанских водителей за три года накопилась задолженность в 50 млн тенге за неоплаченный проезд по платным дорогам. Материалы в отношении неплательщиков во многих случаях не отправляли в Инспекцию транспортного контроля и, соответственно, не штрафовали нарушителей. По акту прокуратуры руководителей филиала АО "КазАвтоЖол" привлекли к дисциплинарной ответственности.
Аналогичную работу ведомство планирует провести и в других регионах страны.
Ранее стало известно, что платные дороги в Казахстане подорожают.