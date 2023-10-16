"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам

После вмешательства транспортной прокуратуры компания "КазАвтоЖол" начала возвращать авансовые платежи за проезд по платным дорогам 69 тысячам жителей Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры РК 16 октября, ведомство выявило ущемление прав автомобилистов в публичном договоре об условиях проезда по платным автодорогам. В документе отсутствовал пункт, позволяющий водителям вернуть неиспользованные авансовые платежи при смене госномера.

Сейчас необходимые поправки уже внесли. После вмешательства прокуратуры АО "КазАвтоЖол" начало возмещать авансовые платежи жителям Карагандинской области – 69 тысяч автомобилистов получат обратно более 38 млн тенге.

Прокуратура также выяснила, что интересы самого национального оператора защищали крайне слабо: у 138 тысяч казахстанских водителей за три года накопилась задолженность в 50 млн тенге за неоплаченный проезд по платным дорогам. Материалы в отношении неплательщиков во многих случаях не отправляли в Инспекцию транспортного контроля и, соответственно, не штрафовали нарушителей. По акту прокуратуры руководителей филиала АО "КазАвтоЖол" привлекли к дисциплинарной ответственности.

Аналогичную работу ведомство планирует провести и в других регионах страны.

Ранее стало известно, что платные дороги в Казахстане подорожают.