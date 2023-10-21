Жители села в Мангистау отказались от алкоголя и свели преступность к нулю

В селе Онды Мангистауской области жители три года не употребляют алкоголь, за это время уровень преступности в ауле снизился до нуля, сообщает Zakon.kz.

Местные жители активно занимаются сельским хозяйством. На сегодня в селе функционируют 45 крестьянских подворий, где производят мясную, молочную продукцию, передает mangystaumedia.kz.

"Сельский округ включает в себя село Онды и населенные пункты Беки и Баскудук, образуя общее население более 1300 человек. В настоящее время в селе Беки активно идет строительство новой школы, где в будущем будут обучаться около 100 детей", – сообщает издание.

Кроме того, в Онды, где родился и вырос знаменитый писатель Абиш Кекилбаев, недавно открыли отремонтированную библиотеку, которую активно посещают местные жители.

Ранее стало известно, что в Карагандинской области сельчане из Карабулака отказались от употребления алкогольной продукции и как и жители села Онды перестали совершать преступления.