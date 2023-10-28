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Опасные отходы беспокоят жителей поселка в Атырауской области

Опасные отходы беспокоят жителей поселка в Атырауской области Фото: Zakon.kz
Жители Индербора требуют прекратить вывоз отходов на окраину их поселка, так как мусор может быть опасен для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Карьеры у поселка Индербор завалены строительным мусором, который сюда свозят грузовиками. Отходы сваливают в котлованы, затем засыпают землей, а пыль от свалки летит в поселок, что может быть крайне опасным для здоровья, считают местные жители, пишет ATPress.

"На данном месте запрещена не только отгрузка строительных отходов, но и бытовых отходов. Ведь это место старого карьера. Но грузовики отгружают остатки гипсокартона. А после засыпают их землей. Данное безобразие происходит на постоянной основе. Все время поднимается пыль. А это, естественно, вредно для здоровья. На наших улицах много маленьких детей и пожилых. Пыль отравляет жизнь всем", – говорят сельчане.

Жители Индербора уверены, что свалку у поселка устроили незаконно, а вред от нее может быть значительным, так как отходы, вероятно, токсичны и ядовиты.

В сельском акимате подтвердили, что ранее местное предприятие уже штрафовали за нарушение экологических норм после вывоза опасного мусора в степь. Нынешнюю проблему намерены начать решать также.

"В начале года к нам обратились жильцы с подобной жалобой, мы вместе с экологами осмотрели это место. В итоге предприятие было оштрафовано. После жалоб от населения не поступало. Я сегодня же выясню ситуацию, будем решать проблему на месте". Шалкар Алмурзиев, аким села Индербор

Несколькими днями ранее жители Алматы объявили войну строительной компании, которая сваливает мусор и грунт в реку. Действия застройщика горожане назвали грубыми нарушениями законов.

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