Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Прокуратура решила защитить бизнесменов от железнодорожников

Прокуратура решила защитить бизнесменов от железнодорожников Фото: pixabay
В Главной транспортной прокуратуре Казахстана заявили, что вопросы защиты прав и законных интересов бизнеса продолжают быть главным объектом высшего надзора, сообщает Zakon.kz.

По данным сообщения за 14 ноября 2023 года, на сегодняшний день изучаются вопросы законности взыскания железнодорожного сбора с предпринимателей за простой вагонов не по вине бизнеса, несогласования планов на перевозку грузов (основных и дополнительных), безакцептного списания с лицевого счета предпринимателей, немотивированного отказа в предоставлении вагонов, кодов на перевозку контейнеров и т.д.

"Этому предшествовал экспресс-анализ сигналов предпринимателей и информации НПП "Атамекен" о нарушениях системного характера в деятельности Национального оператора".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

К примеру, согласно ст. 49 закона "О железнодорожном транспорте" Национальный оператор может оштрафовать грузоотправителя, грузополучателя, ветвевладельцев либо владельцев вагонов за простой вагонов на магистральных, станционных путях, а также железнодорожных путях только при наличии вины последних.

Вместе с тем, прокурорские проверки показали, что все еще продолжают иметь место факты необоснованного наложения штрафов субъектам бизнеса за простой не по вине предпринимателей.

В прокуратуре напоминили о том, что действуют номера 8 (7172) 30-18-20 или 8 (777) 050-77-27 мобильной группы Главной транспортной прокуратуры, а также номера, указанные на официальном сайте и странице "Instаgram" "baskolik_prokuraturasy", по которым предприниматели могут сообщать о нарушениях их прав и законных интересов (при необходимости анонимность гарантируется).

Также мобильная группа готова принимать предложения по пересмотру действующих правовых документов уполномоченных государственных органов для улучшения условий по ведению бизнеса.

Читайте также

Почему аким ЗКО не стал уходить в отставку после коррупционного скандала
Почему аким ЗКО не ушел в отставку после коррупционного скандала
В одном из микрорайонов Алматы отключат холодную воду
В одном из микрорайонов Алматы отключат холодную воду
"Ненужный" лабрадор из Риддера обрел семью в Германии
"Ненужный" лабрадор из Риддера обрел семью в Германии
Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления