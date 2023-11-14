Прокуратура решила защитить бизнесменов от железнодорожников

В Главной транспортной прокуратуре Казахстана заявили, что вопросы защиты прав и законных интересов бизнеса продолжают быть главным объектом высшего надзора, сообщает Zakon.kz.

По данным сообщения за 14 ноября 2023 года, на сегодняшний день изучаются вопросы законности взыскания железнодорожного сбора с предпринимателей за простой вагонов не по вине бизнеса, несогласования планов на перевозку грузов (основных и дополнительных), безакцептного списания с лицевого счета предпринимателей, немотивированного отказа в предоставлении вагонов, кодов на перевозку контейнеров и т.д.

"Этому предшествовал экспресс-анализ сигналов предпринимателей и информации НПП "Атамекен" о нарушениях системного характера в деятельности Национального оператора". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

К примеру, согласно ст. 49 закона "О железнодорожном транспорте" Национальный оператор может оштрафовать грузоотправителя, грузополучателя, ветвевладельцев либо владельцев вагонов за простой вагонов на магистральных, станционных путях, а также железнодорожных путях только при наличии вины последних.

Вместе с тем, прокурорские проверки показали, что все еще продолжают иметь место факты необоснованного наложения штрафов субъектам бизнеса за простой не по вине предпринимателей.

В прокуратуре напоминили о том, что действуют номера 8 (7172) 30-18-20 или 8 (777) 050-77-27 мобильной группы Главной транспортной прокуратуры, а также номера, указанные на официальном сайте и странице "Instаgram" "baskolik_prokuraturasy", по которым предприниматели могут сообщать о нарушениях их прав и законных интересов (при необходимости анонимность гарантируется).

Также мобильная группа готова принимать предложения по пересмотру действующих правовых документов уполномоченных государственных органов для улучшения условий по ведению бизнеса.