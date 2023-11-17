Дождь и снег: какой будет погода в мегаполисах Казахстана на выходных

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 17-20 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 18 ноября – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +8+10°. 19 ноября – облачно, ночью – снег, днем – небольшой снег. Временами туман, гололед. Ночью метель. Ветер северо-западный, западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -5-7°. 20 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -5-7°. Алматы 18 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +17+19°. 19 ноября – переменная облачность, временами дождь, туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5+7°. 20 ноября – переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +5+7°. Шымкент 18 ноября – переменная облачность, утром и днем – дождь. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +17+19°. 19 ноября – переменная облачность, ночью и утром – дождь. Ветер западный с переходом на восточный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +11+13°. 20 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +17+19°. Читайте также Известные финпирамиды, по которым завершены расследования В каких регионах Казахстана построят новые водохранилища Нурсултан Назарбаев обратился к казахстанцам

Следите за новостями zakon.kz в: