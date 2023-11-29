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Ремонт сетей МАЭК: вероятность отключений света сведена к минимуму

Ремонт сетей МАЭК: вероятность отключений света сведена к минимуму Фото: пресс-служба правительства
Модернизация линий электропередач в Атырауской области привела к улучшению системы. Благодаря ремонту надежность сетей в Атырауской и Мангистауской областях увеличилась вдвое, что сводит вероятность перебоев для потребителей к минимуму, сообщает Zakon.kz.

Пять линий электропередачи 220 кВ по маршруту "Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау – Мангистау" общей протяженностью порядка 780 км построены в этом году. В ходе работ установлено свыше 4,2 тыс. электрических опор, обеспечено расширение подстанций "Уральская", "Правобережная", "Индер", "Кульсары", "Тенгиз", а также введена новая распределительная подстанция "Карабатан", сообщают в пресс-службе правительства.

"Значительно увеличена пропускная способность электрической сети: на участке "Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау" со 100 МВт до 200 МВт; на участке "Атырау – Мангыстау" с 50 МВт до 200 МВт. В совокупности это в два раза повысило надежность сети Западной зоны. Вероятность отключения потребителей при этом сведена к минимуму". Пресс-служба правительства


Ремонт сетей МАЭК: вероятность отключений света сведена к минимуму

Фото: пресс-служба правительства


Как отметил премьер-министр Алихан Смаилов, это поможет сократить количество случаев отключений потребителей на западе Казахстана, в том числе "при аварийных ситуациях на электростанции МАЭК".

Ранее электростанции Мангистауской и Атырауской областей перешли на изолированную работу. Причиной стало аварийное отключение энергоблока № 1 на ТОО "МАЭК".

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