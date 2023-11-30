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Законодательство РК

Депутат рассказала, почему полиция Казахстана не принимает заявления о харассменте

Почему полиция Казахстана не принимает заявления о харассменте Фото: pexels
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 30 ноября депутат Каракат Абден подняла проблему харассмента в обществе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Каракат Абден, последние события в стране всколыхнули общественное сознание. Девушки, подвергшиеся сексуальным домогательствам, насилию и жестокости, начали делиться своими историями в социальных сетях. Начала распространяться информация и о случаях харассмента.

В связи с этим депутат обратилась к правительству, чтобы обратить внимание на проблему. Каракат Абден сообщила, что чаще всего на харассмент жалуются молодые девушки-студентки. Так, на днях в Астане студентка заявила о домогательствах со стороны преподавателя. 

"Ознакомившись с делом девушки, подвергшейся сексуальным домогательствам в столичном вузе, мы воочию убедились, что эта проблема существует, и о ее реальных масштабах остается только догадываться. На этот раз студентка оказалась смелой и не побоялась поделиться случившимся. К счастью, ректор высшего учебного заведения был на ее стороне. Приняв соответствующее решение, он уволил с работы харассера. Но мы не всегда можем доверить решение такого вопроса смелости студента или разумности руководителя. И больше всего в этой ситуации возмутительным было то, что городская полиция отклонила заявление студентки, пока не вмешались депутаты". Каракат Абден

При этом она добавила, что такие действия полиции можно объяснить.

"Этому есть причина. К сожалению, в нашем законодательстве даже нет понятия "харассмент", и факты харассмента рассматриваются лишь как мелкое хулиганство. Неужели принуждение сексуального характера, домогательства, причинение психологической травмы, нанесение морального ущерба являются мелким и незначительным преступлением? Мы считаем, что нужны системные, комплексные решения. Назрела настоятельная необходимость внесения ряда изменений и дополнений в законопроект, предусматривающая достаточно суровые меры наказания за правонарушения подобного характера вне зависимости от вида и формы насилия". Каракат Абден

Депутат напомнила, что ранее президент Касым-Жомарт Токаев отмечал необходимость решительно пресекать факты насилия над женщинами и детьми. 

Она предложила также провести во всех вузах страны анонимный опрос с участием представителей независимых организаций о проблеме харассмента и сексуальных домогательств. Как полагает парламентарий, есть угроза, что некоторые учебные заведения будут скрывать подобные факты и всячески препятствовать их огласке во избежание репутационных рисков.

В заключение Каракат Абден предложила объявить наступающий год годом борьбы с насилием.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разрабатывали политику защиты от харассмента.

Харассмент – это поведение, причиняющее неудобство или даже вред другому человеку, нарушающее неприкосновенность его частной жизни. Чаще всего слово "харассмент" используют для обозначения домогательств в форме назойливых приставаний, особенно со стороны начальства или преподавателей.

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