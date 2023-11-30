Как потомки бизнесмена из Германии выживали во время депортации в Казахстане

Странное сочетание корейских корней и немецкой фамилии Юлии Кунст, наверное, покажется столь же необычным, как и история ее семьи.

Ее бабушка по отцовской линии, пережившая годы депортации корейцев в Казахстане, являлась прямой наследницей известного немецкого предпринимателя Густава Кунста, сообщает Zakon.kz.



Первый кореец с немецкой фамилией

Эта история началась еще в 40-х годах XIX века, когда два немецких бизнесмена из Гамбурга решили открыть несколько торговых домов, банков и даже судостроительных компаний на Дальнем Востоке Российской империи. Звали их Густав Кунст и Густав Альберс.

Дела двух друзей и компаньонов настолько были успешными, что, по данным официальных источников, к началу 1850-х годов товарооборот немецких компаний на Дальнем Востоке в три раза превосходил Францию, догонял Англию и США. Кстати, само товарищество "Кунст и Альберс" просуществовало до 1930-х годов, причем достаточно успешно.

Согласно историческим данным, с личной жизнью двух предпринимателей тоже все было в порядке. Густав Альберс был женат и воспитывал троих сыновей, а Густав Кунст женился на кореянке, которая родила ему сына Ивана. Его называют первым корейцем с немецкой фамилией. Именно его потомки в последствии и были депортированы в Казахстан, в том числе и бабушка Юлии Кунст – Людмила Николаевна Кунст.

Кстати, до сих пор корейцы помнят и чтят эту историю, ценят вклад двух гамбургцев, в том числе и Густава Кунста, в экономическое развитие Дальнего Востока. Например, к 80-летию Ассоциации корейцев Казахстана издали энциклопедию, в которой значительное место уделено немецкому предпринимателю.

"Годы депортации наложили отпечаток на каждую корейскую семью, и я всегда восхищаюсь нашими дедушками и бабушками, их терпению, выносливости, той силе, благодаря которой они смогли выжить, вырастить своих детей. Но нам, детям, особо не рассказывали об этих тяжелых временах, которые пришлось пережить. Мы знаем не очень много, но мы помним бабушку, которая уже скончалась. Она никогда не говорила, что было плохо, а говорила, что было тяжело. О временах переселения она много и не помнила, потому что была совсем маленькой. В ее семье было 8 детей, было очень трудно. Но я знаю, что ее папа был образованным человеком и работал учителем в школе", - рассказывает Юлия Кунст.

Маленькая женщина с большим сердцем

Юлия Кунст вспоминает, что бабушка, выйдя замуж, уехала в Узбекистан, жила в Ферганской области. Родила троих детей, но трагически погиб ее муж, поэтому ей пришлось вернуться в Казахстан, где проживали ее родственники. Здесь случилось другое несчастье – во время пожара сгорели все документы, в том числе и детей. Чтобы их восстановить, необходимо было возвращаться в Ферганскую область, поэтому женщина решила, что даст детям свою фамилию – Кунст.

Жизнь Людмилы Николаевны не сразу, но стала понемногу налаживаться – она во второй раз вышла замуж, в браке родилась дочка.

"Бабушка вспоминала, что было очень тяжело. Не было работы, надо было ставить на ноги детей. Поэтому ей пришлось принять непростое, но на тот момент, наверное, единственно правильное решение – отдать двух сыновей в детский дом. Это были мой папа и дядя. Они там находились до 10 класса, но на выходных всегда приходили домой. Связь с ними не терялась, более того, в детском доме они подружились с русским мальчиком, и когда пришло время выпускаться, то бабушка забрала не только своих сыновей, но и их друга, у которого не было родных. Бабушка с дедушкой всегда его поддерживали, мы общаемся до сих пор. Сейчас он живет в Талдыкоргане, кстати, женат на кореянке", - рассказывает Юлия Кунст.

Семейные корни

Юлия признается, что до сих пор именно в семье, в жизненных историях своих бабушек, дедушек и родителей она до сих пор черпает силы. Кстати, именно бабушка, пережившая не только депортацию корейцев, но и сопутствующий этой трагедии голод и лишения, в свое время выбрала маленькую Юлию из всех внуков, чтобы передать традиции своего народа. Ведь именно Людмила Николаевна Кунст была хранительницей семейной истории, корейских традиций, причем не только в одной конкретной семье, к ней обращались за советом многие корейцы со всего Казахстана. Она, одна из немногих, помнила и знала, как согласно всем традициям проводить свадьбы, похороны, отмечать рождение детей.

"Несмотря на то, что мы не живем в Корее, я очень горжусь своей причастностью к этому народу, тем, что я могу представлять эту нацию на официальном уровне. И преемственность поколений здесь исключительно важна", - говорит Юлия Кунст.

Символично, что сегодня она возглавляет Ассоциацию корейцев ВКО, является членом попечительского совета Казахстанско-Корейского колледжа "Квансон", была организатором форума "Сила в единстве", благодаря ей в Усть-Каменогорске появился магазин продуктов из Южной Кореи, а чуть позже - фирма, которая успешно занималась развитием туризма между Казахстаном и Кореей. Видимо, сказалось корейское трудолюбие и немецкая педантичность, доставшиеся ей от предков.

Кроме того, в Усть-Каменогорске состоялся ряд крупных мероприятий, к организации которых причастна Юлия: празднование 570-й годовщины корейского алфавита Хангыль, 25-летие областного этнокультурного объединения корейцев, 80-летие проживания корейцев в Казахстане.

"Наши дети – уже пятое поколение корейцев, которое после депортации проживает на территории Казахстана. Я думаю, от лица всех могу высказать слова благодарности местному населению за то, что у наших предков была возможность выжить и жить без каких-либо ограничений и дискриминаци", - говорит Юлия Кунст.

Кстати, на данный момент Юлия Кунст проживает в США, где дочь намерена получать образование. Многие спрашивают, не намерена ли и она там остаться, ведь есть возможность сменить гражданство. По словам женщины, даже мыслей таких в голове у нее нет. Она никогда не сменит казахстанский паспорт на американский - слишком многое ее связывает с Казахстаном.