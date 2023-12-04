Поддержка лиц с инвалидностью всегда в центре внимания главы государства

В столице прошла XVI торжественная церемония награждения лауреатов общественной премии "Жан Шуақ", организованной Казахстанской конфедерацией инвалидов при поддержке партии "AMANAT".

Во Дворце мира и согласия собралось более тысячи гостей и участников премии. Перед началом мероприятия прошла выставка изобразительного и прикладного искусства, где каждое произведение было создано художниками с особыми потребностями.

Открывая церемонию награждения, спикер Мажилиса, председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов подчеркнул, что поддержка лиц с инвалидностью всегда в центре внимания президента.

Фото: Али Галым

"Сейчас мы часто говорим об инклюзивном государстве, инклюзивной экономике, инклюзивном обществе. В широком смысле понятие "инклюзивность" означает справедливость и единство, порядок и верховенство закона, а также равные возможности для всех и для каждого. Это главные приоритеты курса реформ Касым-Жомарта Токаева", – сказал Ерлан Кошанов.

Также председатель Мажилиса особо отметил, что по поручению президента в стране заработал институт омбудсмена по правам социально уязвимых категорий населения. Начала работу депутатская группа "Инклюзивный Парламент" из 19 депутатов. В региональных маслихатах исполняет свои обязанности 71 депутат с особыми потребностями. Все они ежедневно занимаются вопросами устранения социальных барьеров и создания доступной среды для людей с инвалидностью на всех уровнях.

По словам президента Казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбековой, в этом году на соискание премии "Жан Шуақ" из всех регионов страны поступило свыше 200 заявок. А всего за историю премии ею было удостоено порядка 80 человек.

Фото: Али Галым

"Мы верим, что в нашем обществе каждый человек должен иметь равные возможности и права, несмотря на свои индивидуальные особенности. Наша премия выделяет тех, кто воплощает этот принцип, кто, несмотря на свои собственные трудности, демонстрирует невероятное упорство и вдохновляет нас всех. Мы помогаем людям с особыми потребностями открыть новые возможности для личностного развития", – сказала она.

Обладателем премии "За выдающиеся достижения в области спорта" стал Ермек Калымбетов из Шымкента, чемпион Азии и мира по паратанцам на колясках.

В номинации "За вклад в развитие предпринимательской деятельности" награды удостоен Даурен Альканов из Алматы, который основал мастерскую по бесплатному ремонту инвалидных колясок "Invakolyaski.kz".

Фото: Али Галым

Валентина Толмачёва из Астаны была удостоена награды "За вклад в позитивные изменения общественного сознания по отношению к людям с инвалидностью". Она организатор различных мероприятий и конкурсов для лиц с особыми потребностями.

"За вклад в развитие науки, образовательной деятельности, за стремление к знаниям" статуэтку получил Мейрхан Топанбай из Туркестанской области. Он владеет 10 языками и прочитал 68 тысяч книг.

Арман Карынсау из Темиртау получил премию в номинации "За выдающиеся достижения в области культуры". Он артист инклюзивного театра "Қанаттылар".

В номинации "За силу духа и стремление к победе" статуэтку получил житель столицы Ильнар Айтняков. Он открыл мастерскую по ремонту компьютеров, активно занимается благотворительностью.

Фото: Али Галым

"За выдающиеся достижения в области искусства" награды удостоена Анар Бексултанова из Тараза. Она открыла швейную мастерскую, обучает женщин с инвалидностью и трудоустраивает их.

А в специальной номинации от депутатской группы "Инклюзивный Парламент" победу одержал Серик Жузбай из Астаны. Он активно занимается благотворительностью, благодаря его заслугам более 100 брошенных детей воссоединились с родными семьями. Организовал обучение чтению на казахском, русском, арабском языках по системе Брайля для незрячих и слабовидящих казахстанцев

Каждый номинант также был удостоен денежного приза в размере 1 млн тенге.

Церемония "Жан Шуақ" завершилась праздничным концертом с участием звезд казахстанской эстрады.