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Зима по расписанию: резкое похолодание до -21° ожидается в Казахстане

Зима по расписанию: морозы до минус 21 градуса придут в Казахстан Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2-4 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В ближайшие дни под влиянием ложбины активного атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. 

"3 декабря на северо-западе и севере, 3-4 декабря на востоке, 4 декабря в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные осадки. Наряду с обильными осадками в северной половине республики ожидаются гололедные явления и метель", – рассказали синоптики. 

По республике – туманы, усиление ветра 15-29 м/с, 3 декабря на северо-западе, севере РК временами порывы 30 м/с и более.

По прогнозу синоптиков, с 4 декабря ожидается вторжение холодных воздушных масс, связанных с отрогом северо-западного антициклона, которое вызовет резкое понижение температур на большей части Казахстана.

Так, на северо-западе и севере в ночные часы ожидается понижение до -7-21°, а в центре и на востоке республики до -5-15°. В южных регионах – незначительное понижение до 0-5°.

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