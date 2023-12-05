Призвание - учить детей: история трудовой династии педагогов

В школах Астаны детей обучают 13 903 педагога. В их числе Ляззат Бекжанова. Она принадлежит семье потомственных учителей. Трудовая династия берет свое начало еще с 40-х годов ХХ века. Главный жизненный принцип семьи Аслялиевых - сеять разумное, доброе и вечное, передает Zakon.kz.

Ляззат Бекжанова преподает английский язык в столичной школе №16 имени Толегена Айбергенова. Она и рассказала историю своей семьи.



"Мой прадедушка Амангали Аслялиев в годы Великой Отечественной войны учил детей - это было очень трудное время, полуголодное и холодное, но люди свято верили в победу, и считали, что во что бы то ни стало надо учить детей, потому что им придется восстанавливать страну из руин. Мой прадедушка преподавал русский язык и литературу", - говорит она.

Учил он детей и после войны.





Фото: из личного архива Ляззат Бекжановой

"Говорят, каждый учитель славен своими учениками. А здесь ему было чем гордиться: его учениками были и есть многие видные деятели. В их числе писатели Магзом Сундетов и Жардем Тлеков, ученые С. Омаров и Б. Хасанов. Вклад в обучение детей был оценен по достоинству. Он был награжден значком Министерства просвещения КазССР "Отличник народного просвещения КазССР". Также был награжден несколькими похвальными грамотами Верховного совета КазССР. А в 1948 году Указом Верховного совета ему было присвоено почетное звание Заслуженный учитель КазССР. Амангали Аслялиев также стал первым орденоносцем "Ордена Ленина". Имя моего прадедушки внесено в Казахскую энциклопедию. В областном музее города Атырау находятся материалы о его деятельности. Его все знали, как честного, открытого и доброго человека, ученики его очень любили", - отметила Ляззат Бекжанова.

По ее словам, дело знаменитого прадедушки позже продолжил его сын Матжан Амангалиев. Фамилию ему по старой казахской традиции дали от имени отца, то есть прадедушки Ляззат Бекжановой. Он преподавал математику.

Фото: из личного архива Ляззат Бекжановой

Эта любовь к детям и бесконечная преданность профессии предопределила судьбу следующих поколений этой семьи. Ведь учительский портфель по наследству позже перешел Салтанат Аслялиевой, матери нашей героини. Она проработала свыше 40 лет старшим преподавателем в Атырауском государственном университете и готовила будущих учителей начальных классов.





Фото: из личного архива Ляззат Бекжановой

"В нашей семье я, моя мама, дедушка и прадедушка были учителями. И для меня выбор профессии был очевиден - мы сразу выбрали университет, куда буду поступать. Окончила Атырауский государственный университет им Х. Досмухамедова, факультет иностранных языков с красным дипломом. Владею английским и немецким языками. По специальности я учитель иностранного языка", - говорит Ляззат Бекжанова.





Фото: Из личного архива Ляззат Бекжановой

Она призналась, что рабочая неделя очень насыщенная: помимо учебных занятий готовит детей к олимпиадам и конкурсам, участвует в семинарах и вебинарах по профессии, различных научных конференциях и занимается научной работой.



"Мы учителя, работая с учениками начальных классов, должны быть всегда в поиске креативности, чтобы учеников заинтересовать и привлечь к уроку. Сейчас время такое - век технологий и поэтому на своих уроках стараемся не отставать, и используем различные технологии. Все для того, чтобы детям было интересно. Учитывая возрастные особенности детей младшего школьного возраста, используем различные методики. Используем различную разноцветную наглядность. Кроме того, придумываем игры по темам, работаем с карточками, проводим физкультминуты, потому что дети маленькие и устают быстро", - объясняет наша героиня.

Она же указала на то, что сейчас обучать детей и легко, и сложно одновременно. Многое отвлекает детей, гаджеты в том числе. Но в то же время она признается, что сейчас дети совершенно другие: более свободные и открытые.

Очень многое, по ее словам, делают и власти для повышения престижа учителей. И здесь речь не только повышении заработной платы, но и их статуса.

"Учитель - очень интересная, но в то же время трудная и ответственная работа, ведь мы работаем с детьми и выполняем одну из главных задач в становлении его личности, как образованного гражданина своей страны. Без самоотверженного труда учителей, считаю, не будет будущих бизнесменов, менеджеров, сантехников и так далее. Хочу сказать спасибо нашему президенту, который последнее время очень сильно помогает простым учителям. За короткое время считаю, сделано очень многое в области образования", - не без гордости заявила Ляззат Бекжанова.

К слову, столичные власти активно решается проблема кадрового дефицита. Так, по грантам акимата Астаны в 2023 году окончили педагогические вузы 114 человек. Ведется работа по трудоустройству выпускников в организации образования при наличии сертификатов о прохождении сертификации.

Вместе с тем, в новые школы планируется трудоустроить выпускников, обучившихся по педагогическим специальностям за счет государственных образовательных грантов в организациях технического и профессионального образования.

На 2023-2027 учебные годы по педагогическим специальностям акиматом Астаны утверждено 1028 грантов, из них: размещено по вузам 911 грантов, освоено – 773 по следующим педагогическим специальностям: физическая культура, иностранный язык, география, история, педагогика и психология, математика, информатика, русский язык и литература, физика, химия, биология.

Акиматом при содействии правительства также решается проблема дефицита ученических мест. Так, в рамках национального проекта "Комфортная школа" начато проектирование 24 крупных школ примерно на 90 тысяч учащихся. В ближайшие два года ожидается строительство школ для еще 100 тысяч учащихся.