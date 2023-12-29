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50 километров республиканской трассы закрыли в Акмолинской области из-за бурана

50 км республиканской трассы закрыли в Акмолинской области из-за бурана Фото: pixabay
Движение всех видов автотранспорта ограничили на 50-километровом участке республиканской дороги "Астана – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау" из-за сильной непогоды, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО НК "Казавтожол", с 14:20 29 декабря из-за сильного ухудшения погоды в Акмолинской области ограничили движение для всех видов транспорта на республиканской трассе "Астана – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау".

По информации "Казавтожола", сейчас в регионе сильный снегопад, буран и гололед. В связи с этим закрыт участок автодороги с 51 по 101 км.

В то же время в связи с улучшением погодных условий открыли движение для легкового автотранспорта на участке автодороги республиканского значения "Екатеринбург – Алматы" (1505-1610 км, п. Новостройка – с. Аксу-Аюлы).

Ранее автомобилистов предупредили о закрытых трассах в четырех регионах Казахстана.

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