Автомобилистов предупредили о закрытых трассах в четырех регионах Казахстана

На пяти участках республиканских трасс в четырех областях Казахстана 29 декабря ограничено движение из-за ухудшения погоды, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО НК "Казавтожол", по состоянию на 11:00 29 декабря в связи с ухудшением погодных условий ограничения движения ввели на пяти участках дорог республиканского значения в четырех регионах.

"Ограничение действует для всех видов автотранспорта. В Акмолинской области оно действует на участке автодороги "Екатеринбург-Алматы" от пункта взимания платы "Жибек Жолы" до границы с Карагандинской области. В Жетысуской области – на двух участках автодороги "Ушарал-Достык". В Карагандинской области закрыт один участок от границы Акмолинской области до пункта взимания платы "Темиртау" автодороги "Екатеринбург-Алматы". В Улытауской области – один участок от поселка Жезды до села Улытау автодороги "Жезказган-Петропавловск", – сообщила Динара Камзанова, официальный представитель АО НК "Казавтожол".

Ситуацию на автодорогах страны осложняет циклон, который принес с собой дожди с переходом в снег при минусовой температуре и гололед. Сейчас на трассах республиканского значения задействованы 407 единиц дорожной техники.

Ранее в Казахстане частично закрыли две республиканские трассы из-за непогоды.