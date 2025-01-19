Дорога от Каскелена до Алматы станет восьмиполосной
Фото: pexels
Дорогу от Каскелена до Алматы расширят до восьми полос с пятью транспортными эстакадами, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявил министр транспорта Марат Карабаева в ходе рабочей поездки в Алматы. Работу по развитию Алматинской агломерации проводят в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Фото: Министерство транспорта РК
"Работы будут проведены в два этапа. Первый – охватит участок от БАКАД до Каскеленского путепровода, второй – от Каскеленского путепровода до поворота на поселок Айтей. Специалисты уже приступили к проектированию", – говорится в сообщении пресс-службы Минтранспорта.
Ожидается, что это позволит улучшить транспортное сообщение и сократить время в пути. Пропускная способность на участке увеличится с 60 тыс. машин до 90 тыс. в сутки. Также специалисты уверены, что расширение дороги проведет к снижению пробок. При этом для повышения безопасности движения как для автомобилистов, так и для пешеходов построят 12 надземных переходов.
Ранее сообщалось, что участок автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Кызылорда – Аральск станет платным.
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