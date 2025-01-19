Дорога от Каскелена до Алматы станет восьмиполосной

Дорогу от Каскелена до Алматы расширят до восьми полос с пятью транспортными эстакадами, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил министр транспорта Марат Карабаева в ходе рабочей поездки в Алматы. Работу по развитию Алматинской агломерации проводят в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Фото: Министерство транспорта РК

"Работы будут проведены в два этапа. Первый – охватит участок от БАКАД до Каскеленского путепровода, второй – от Каскеленского путепровода до поворота на поселок Айтей. Специалисты уже приступили к проектированию", – говорится в сообщении пресс-службы Минтранспорта.

Ожидается, что это позволит улучшить транспортное сообщение и сократить время в пути. Пропускная способность на участке увеличится с 60 тыс. машин до 90 тыс. в сутки. Также специалисты уверены, что расширение дороги проведет к снижению пробок. При этом для повышения безопасности движения как для автомобилистов, так и для пешеходов построят 12 надземных переходов.

Ранее сообщалось, что участок автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Кызылорда – Аральск станет платным.



