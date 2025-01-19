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Общество

Дорога от Каскелена до Алматы станет восьмиполосной

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, прокладка тепловых сетей , фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 12:10 Фото: pexels
Дорогу от Каскелена до Алматы расширят до восьми полос с пятью транспортными эстакадами, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил министр транспорта Марат Карабаева в ходе рабочей поездки в Алматы. Работу по развитию Алматинской агломерации проводят в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Фото: Министерство транспорта РК

"Работы будут проведены в два этапа. Первый – охватит участок от БАКАД до Каскеленского путепровода, второй – от Каскеленского путепровода до поворота на поселок Айтей. Специалисты уже приступили к проектированию", – говорится в сообщении пресс-службы Минтранспорта.

Ожидается, что это позволит улучшить транспортное сообщение и сократить время в пути. Пропускная способность на участке увеличится с 60 тыс. машин до 90 тыс. в сутки. Также специалисты уверены, что расширение дороги проведет к снижению пробок. При этом для повышения безопасности движения как для автомобилистов, так и для пешеходов построят 12 надземных переходов.

Ранее сообщалось, что участок автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Кызылорда – Аральск станет платным. 


Андрей Дюсупов
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