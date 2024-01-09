На севере метель, на юге дождь: прогноз погоды в Казахстане на 10 января

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в северной половине страны временами сильная метель, в южной части – дождь.

По стране синоптики прогнозируют туман, гололед.

"Очень сильный порывистый ветер 30 м/с и более ожидается днем в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Абайской, Восточно-Казахстанской областях", – рассказали синоптики.

В Астане – переменная облачность, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). Метель, днем гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 9-14, порывы 15-20, днем 15-20, порывы 23-28, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью -18-20°С, днем 0,-2°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +10+12°С.

В Шымкенте – переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20, днем временами 25 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С и днем +15+17°С.