Сова сплюшка стала птицей года 2024 в Казахстане
За сплюшку отдали 83% голосов — с большим отрывом она обошла черного дрозда. Оба вида были предложены орнитологами Союза охраны птиц Казахстана и АСБК.
Сплюшка — одна из самых маленьких сов фауны Казахстана. Ее немногие видели, но наверняка почти все слышали.
Сплюшки на зиму улетают, зимуя в Африке и возвращаясь в Казахстан в апреле. Гнезд сплюшки не строят, откладывая яйца в дупла, старые гнезда сорок, совятники, другие полости.
"Птенцов, которых бывает до 4-5, кормят различными насекомыми, в основном ночными бабочками, хрущами и т.п. Иногда ловят мелких птиц и мышевидных грызунов. Уничтожая ночных насекомых, которых не ловят дневные птицы, сплюшки помогают защищать деревья от вредителей", – говорится в сообщении АСБК.
В 2020 году в Алматы проводился учет сплюшек, жители города слушали по ночам пение птицы и отмечали на специальном сайте время и место.
Птица года выбирается в Казахстане уже 19-й раз. Ею были:
2006 – кречетка
2007 – деревенская ласточка
2008 – журавли
2009 – черный жаворонок
2010 – обыкновенный скворец
2011 – большая синица
2012 – степной орел
2013 – гусь-пискулька
2014 – савка
2015 – серпоклюв
2016 – домовый воробей
2017 – филин
2018 – большой пестрый дятел
2019 – дрофа
2020 – балобан
2021 – пеликаны
2022 – соловей
2023 – синяя птица