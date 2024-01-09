Сова сплюшка стала птицей года 2024 в Казахстане

В Казахстане выбрали птицу года 2024, ею стала сова сплюшка. Голосование завершилось 3 января, сообщает Zakon.kz.

За сплюшку отдали 83% голосов — с большим отрывом она обошла черного дрозда. Оба вида были предложены орнитологами Союза охраны птиц Казахстана и АСБК.



Сплюшка — одна из самых маленьких сов фауны Казахстана. Ее немногие видели, но наверняка почти все слышали.

Сплюшки на зиму улетают, зимуя в Африке и возвращаясь в Казахстан в апреле. Гнезд сплюшки не строят, откладывая яйца в дупла, старые гнезда сорок, совятники, другие полости.

"Птенцов, которых бывает до 4-5, кормят различными насекомыми, в основном ночными бабочками, хрущами и т.п. Иногда ловят мелких птиц и мышевидных грызунов. Уничтожая ночных насекомых, которых не ловят дневные птицы, сплюшки помогают защищать деревья от вредителей", – говорится в сообщении АСБК.

В 2020 году в Алматы проводился учет сплюшек, жители города слушали по ночам пение птицы и отмечали на специальном сайте время и место.

Птица года выбирается в Казахстане уже 19-й раз. Ею были:

2006 – кречетка

2007 – деревенская ласточка

2008 – журавли

2009 – черный жаворонок

2010 – обыкновенный скворец

2011 – большая синица

2012 – степной орел

2013 – гусь-пискулька

2014 – савка

2015 – серпоклюв

2016 – домовый воробей

2017 – филин

2018 – большой пестрый дятел

2019 – дрофа

2020 – балобан

2021 – пеликаны

2022 – соловей

2023 – синяя птица