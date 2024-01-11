Базы телефонных номеров казахстанцев продают в интернете

Базы телефонных номеров казахстанцев можно купить от 2 тысяч тенге и выше, в зависимости от количества контактов, сообщает Zakon.kz.

По информации Otyrar.kz, базу можно выбрать не только по городу или району, но и по предпочтительной аудитории – мужчины или женщины определенного возраста. Отмечается, что номера покупают для того, чтобы затем производить рассылку или звонить, предлагая товары и услуги, а также для личных целей и даже шантажа. В Минцифры говорят, что такое распространение персональных данных незаконно.

"За нарушения законодательства о персональных данных и их защите предусмотрена административная ответственность согласно статье 79 КоАП РК и уголовная согласно статье 147 УК РК", – рассказала главный эксперт Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Ырысты Жалилханова.

Для того чтобы привлечь нарушителей к ответственности, нужно заявление потерпевшего, если тот обнаружит свой номер телефона в подобной базе данных.

Специалисты отмечают, что номера утекают в сеть разными способами: это может произойти при взломе различных сервисов, их также продают нечистые на руку сотрудники компаний, а еще это происходит во время регистрации на различных сайтах. Чтобы на ваш номер не приходили сомнительные рассылки и не поступали звонки, эксперты советуют использовать своего так называемого цифрового двойника.





"Если вам нужно использовать свой номер для регистрации где-то, то не делайте это со своего основного номера, а купите вторую сим-карту, положите ее в телефон и храните для того, чтобы получать единоразово SMS для регистрации. Если база утечет, вы точно будете знать, что это ваш не основной номер и что с него вообще можно не брать трубку, потому что туда вам точно никто важный не позвонит", – рассказал специалист по кибербезопасности Евгений Питолин.

Специалисты советуют не оставлять свои номера на сомнительных сайтах и сервисах и соблюдать хотя бы минимальную приватность в соцсетях.

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