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Жестокое обращение отчима с детьми попало на видео в Шымкенте

Жестокое обращение отчима с детьми попало на видео в Шымкенте Фото: pixabay
В Казнете появились шокирующие кадры жестокого обращения с детьми. Как выяснилось, видео было снято в Шымкенте. Мать детей планируют лишить родительских прав, передает корреспондент Zakon.kz.

На кадрах видезаписи мужчина в нижнем белье с ремнем в руках кричит на детей за неубранную комнату. Все это сопровождается нецензурной бранью. На жесткое воспитание несовершеннолетних отреагировала детский омбудсмен по Шымкенту. По словам Жаннеты Жазыкбаевой, одна из девочек находится в центре адаптации несовершеннолетних. Уполномоченый по правам ребенка поговорила с ней, пострадавшая потдвердила факт жестокого обращения.

"По данному факту, который распространяется в социальных сетях, ко мне обратилась тетя девочки и написала на WhatsApp. Она также обратилась в правоохранительные органы и к руководству нашего города. После всего случившегося я выехала к девочке и поговорила с ней. С девочкой работают психологи. Конечно, очень жаль. В свое время правоохранительные органы не по той статье видимо приняли решение. Систематически избивали их или нет – это уже докажут правоохранительные органы. Со слов девочки, это скорее всего наверное в период агрессии вот этого отчима происходило", – рассказала корреспонденту Zakon.kz Жаннета Жазыкбаева.

Детский омбудсмен также сообщила, что в прошлом году к ней поступило около 40 заявлений по факту жестокого обращения с детьми. Чаще всего о шокирующих инцидентах сообщают ей очевидцы или соседи. Шымкентские подростки, по словам Жаннеты Жазыкбаевой, также подвергаются буллингу со стороны сверстников.

"Что касается буллинга среди несовершеннолетних, ко мне обращаются взрослые люди, которые видят это и которые неравнодушны, стараюсь реагировать на все мобильно. По поводу буллинга ко мне в прошлом году официально поступило девять обращений. Буллинг был в учебном заведении, детских садах. В основном агрессия по отношению к детям проявляется из-за финансовых затруднений или взаимоотношений", – сказала уполномоченный по правам ребенка по городу Шымкенту.

Корреспондент Zakon.kz обратился за официальной информацией и в Департамент полиции Шымкента. Там заявили, что указанный на видеозаписи факт имел место в апреле прошлого года. Тогда в отношении отчима был составлен административный протокол. Решением суда производство прекращено за примирением сторон. Несмотря на этот случай, как выяснилось, подозреваемый не прекратил жестокий метод воспитания.

"21 декабря 2023 года несовершеннолетняя обратилась к инспектору ювенальной полиции с жалобой на родителей, после чего помещена в центр адаптации. В специализированный суд направлены материалы для лишения матери родительских прав. Отметим, что семья на протяжении года находится на особом контроле полиции, проводится постоянная профилактическая работа", – заявили в пресс-службе ДП Шымкента.

В настоящее время мать девочки находится в кризисном центре, где ей оказывается психологическая и юридическая помощь.

Ранее Zakon.kz психолог рассказала об опасности жестокого обращения по отношению к детям в воспитательных целях.

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