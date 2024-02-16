Жители Кызылорды жалуются на черный дым от печи областной больницы

Полтора года группа жителей Кызылорды вынуждена отстаивать свои права в судах. Их дома находятся рядом с областным медицинским центром, на территории которого расположена печь для сжигания медотходов. Черный дым cо специфическим запахом, по их мнению, стал причиной проблем со здоровьем.

Корреспондент Zakon.kz разбирался в перипетиях запутанного дела.

Галия Бурабай на улице Абуова живет уже три года. В ее семье – пожилые родители, четверо несовершеннолетних детей и супруг. Рядом с их домом и находится медцентр, на территории которого стоит печь для сжигания медицинских отходов. Она горит каждый день, распространяя черный дым.

"Вскоре после переезда в этот дом все члены семьи стали чувствовать недомогание. Печь в медцентре горит по несколько раз в день. Когда дует ветер, а в Кызылорде это происходит часто, черный дым от нее идет и на наши дома, и на близлежащие улицы. Медицинские отходы от деятельности больницы содержат вредные вещества для организма, это могут быть и сильнодействующие химические препараты, и продукты сжигания пластика, что очень вредно для здоровья. Но ведь утилизация должна производиться так, чтобы это не доставляло проблем гражданам. Поэтому мы требуем перенести печь в другое место", – рассказывает Галия Бурабай.

Фото: Zakon.kz/Елена Лебедева

Аналогичного мнения придерживаются и ее соседи – Бахытгул Ибраева и Клара Камалкызы. Их дома находятся на этой же улице.

"Этой больнице больше 20 лет и печь горит каждый день! Представляете, сколько дыма и гари мы вдыхаем? Мы и так живем в зоне экологического бедствия! К нам кто только не приезжал – и чиновники из СЭС, и из Департамента экологии, из архитектуры, и даже судья! Делали замеры, что-то считали, но толку нет – печь так и работает! Все другие больницы в Кызылорде сжигают свои отходы за чертой города, и лишь ОМЦ сжигает их прямо в центре города, отравляя здоровье людей", – поделилась Бахытгул Ибраева.

Жители требуют перенести опасную печь

Женщины рассказывают, что еще в 2022 году они обращались с жалобой к руководству ОМЦ (сокращенное название областного медцентра. – Прим. авт.) и просили решить злободневный вопрос. Однако им пришел письменный ответ, что никаких нарушений медучреждение не допускает.

Тогда жители улицы Абуова обратились в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области с просьбой провести необходимые замеры по поводу возможного вредного воздействия выбросов в атмосферу, образующихся после сжигания медотходов. Но в ответном письме ведомство сообщило, что проверкой не установлено превышение нормативов предельно допустимых выбросов от печи, приложив к ответу протоколы замера атмосферного воздуха.

"В этот день, когда они пришли делать замеры, я была дома, даже выходила посмотреть, как идет работа. Поэтому считаю, что замеры были сделаны некорректно. Во-первых, в день проведения замеров воздуха специалистами ведомства печь по сжиганию отходов была отключена. Видимо, руководство больницы было уведомлено заранее о дате проведения замеров и дало указание не запускать печь в этот день. Специалисты ДСЭК даже не проверили сам источник загрязнения воздуха – какая установлена печь, какие у нее характеристики, срок эксплуатации, имеются ли на нее соответствующие сертификаты, допустимо ли в ней уничтожение медицинских отходов", – добавила Галия Бурабай.

Также, по ее словам, не проверялось возможное содержание ртути в медицинских отходах (в разбитых градусниках, например), а ведь пары ртути относятся к особо опасным веществам.

"Кроме того, нужно было проверить возможное наличие радиоактивного излучения, поскольку всем известно, что рентгеновское оборудование является источником радиации. Замеры расстояния до ближайших домов и объектов социально-бытового назначения, включая здание самой областной больницы, также не производились", – дополнила женщина.

Юрист: без проекта СЗЗ существование печи незаконно

Юридический консультант Адильбек Жиенбаев, ведущий данное гражданское дело, в ходе судебных заседаний выяснил интересные факты.

"При строительстве этого здания не определили проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Может, забыли, но дело в том, что без этого документа само существование печи на территории медучреждения незаконно. Проект санитарно-защитной зоны – это не просто какие-то технические нормативы. Это конкретный официальный письменный документ, который разрабатывается специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию, и утверждается в порядке, установленном законом. Законом определено лишь минимально допустимые расстояния от печи до жилых домов, но для каждого объекта это расстояние должно определяться индивидуально, исходя из мощности печи и степени загрязнения воздуха. Но в ОМЦ нет такого документа с замерами и расчетами санитарно-защитной зоны", – сказал Адильбека Жиенбаева.

По его словам, сама печь установлена в 1998 году – 25 лет назад, и давно уже исчерпала свой технический ресурс. Кроме того, говорит юрист, в своем письме ответчик указал, что это печь муфельного типа.

"Это является нарушением пункта 74 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" от 25 декабря 2020 года, где указано, что медицинские отходы классов Б, В обезвреживаются на специальных установках. Это должны быть двухкамерные печи с режимом работы при температуре не менее +1000+1200°С с камерами дожига отходящих газов, имеющих газоочистку", – подчеркнул юрист.

То есть для сжигания медицинских отходов по закону необходимо применять печь типа инсинератор, а не муфельную установку, которая не обеспечивает полное сгорание отходов, а значит, защиту населения от вредных выбросов в атмосферу.

"Посмотрите сами, дым такой черный, скорее всего, потому, что объемы сжигаемых отходов превышают допустимые объемы, и выбросы не проходят фильтрацию. Ответчик, несмотря на мои запросы, не предоставил мне данные о фактических объемах сжигаемых медотходов и выбросов в атмосферу. Хотя эти данные являются экологической информацией и должны предоставляться по запросу заинтересованных лиц без каких-либо ограничений", – прокомментировал Адильбек Жиенбаев.

Фото: Zakon.kz/Елена Лебедева

Законно или нет?

В своем ответе на исковое требование представитель ОМЦ сообщил, что согласно госакту, в 1990 году был выделен земельный участок в 12 га под строительство многопрофильной областной больницы. В 1992 году в проектно-сметной документации было предусмотрено строительство муфельной печи для сжигания медотходов. ПСД была изучена и утверждена уполномоченными органами и прошла госэкспертизу. Ближайшая жилая зона расположена от ОМЦ на расстоянии около 100 метров. Печь для сжигания медицинских отходов, расположенная во дворе ОМЦ, передана в эксплуатацию отделом государственной экологической экспертизы.

Однако Адильбек Жиенбаев говорит, что для санитарных зон предусмотрено, что объекты по сжиганию медотходов от 120 и более килограммов в час относятся ко 2-му классу опасности, и санитарно-защитная зона должна составлять не менее 500 метров. Объекты по сжиганию медотходов до 120 килограмм в час относятся к 3-му классу опасности, и минимальная санитарно-защитная зона должна составлять 300 метров. Расстояние же от печи ответчика до дома, к примеру, Галии Бурабай, 130 метров. Тем не менее городской суд признал, что эта печь в ОМЦ относится к разряду котельных, и для них правила другие – не менее 100 метров.

"Мне самому интересно, почему эта печь с такой мощностью стала котельной? Как известно, в котельной не сжигаются отходы, а идет обогрев домов, каких-либо зданий. В данном случае нет речи об обогреве, идет утилизация медицинских отходов, поэтому признать печь котельной неправомерно", – считает Адильбек Жиенбаев.

Жители же улицы Абуова намерены защищать свои права в суде до конца. Они хотят доказать, что были нарушены их гражданские права на охрану здоровья, гарантированные статьей 29 Конституции РК. Ведь этот медицинский центр – главное лечебное учреждение области, и поэтому по роду своей деятельности просто обязано принимать все меры по обеспечению здоровья людей. Невозможно лечить одних граждан и отравлять при этом других.