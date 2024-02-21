О скандале с утечкой персональных данных казахстанцев высказалась депутат

Депутат Екатерина Смышляева на пленарном заседании палаты 21 февраля прокомментировала очередной скандал с утечкой персональных данных казахстанцев в Сеть, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Екатерина Смышляева в своем запросе на имя первого заместителя премьер-министра Романа Скляра озвучила, что накануне, 20 февраля, в медиапространстве разгорелся очередной скандал с утечкой персональных данных казахстанцев.

"Утечку обнаружили на иностранных ресурсах. Это очередное следствие прямого игнорирования требований законов крупными, далеко не бедными компаниями. Мы ежедневно доверяем им чувствительную информацию с надеждой, что она будет в безопасности", – заявила она.

Однако, по ее словам, новости об утечках личной информации казахстанцев можно встретить в лентах почти ежедневно.



"Это вызывает справедливые нарекания граждан. Настораживает то, как меняется качество и степень конфиденциальности. Если раньше речь шла об адресах и телефонах, то сегодня по тем же схемам утекают медицинские данные, банковская информация, то есть сведения, являющиеся тайнами", – заявила депутат.

При этом, по ее словам, даже принятые поправки в законе не всегда реализуются на практике. Так, по ее словам, 13 февраля вступил в силу законодательный запрет на сбор бумажных копий удостоверений.

"Пересмотрены ли правила и регламенты работы организаций, например, вокзалов или гостиниц? Нет, бумажные копии по прежнему собираются повсеместно. Еще один недавний пример с утечкой данных студентов поставил вопрос: когда уполномоченный орган последний раз оценивал и пересматривался перечень медицинской информации, которая подлежит сбору и хранению?" – задалась вопросом Екатерина Смышляева.

В этой связи она предлагает увеличить штатную численность уполномоченного органа по вопросам защиты персональных данных или рассмотреть перераспределение функций, возможно, с передачей их в конкурентную среду, то есть аккредитованным организациям в сфере информационной безопасности.

Она также указала на необходимость усилить администрирование требований, принятых в части оборота персональных данных и истребования информации, и обеспечить информирование граждан о правилах обращения с данными через государственную информационную политику.