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Юные домбристы покорили виртуозной игрой пассажиров поезда, следовавшего в Шымкент

Юные домбристы покорили виртуозной игрой пассажиров поезда, следовавшего в Шымкент Фото: Zakon.kz
Талантливые домбристы скрасили поездку пассажирам поезда №11 по маршруту Алматы 2 – Шымкент, исполнив кюй "Turan", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АО "Пассажирские перевозки", 23 февраля семь молодых домбристов вместе с учительницей выехали из Алматы на соревнования в Шымкент.


"Во время поездки дети проводили подготовку в поезде, приятно удивив всех пассажиров виртуозной игрой. Видео представили работники №11 поезда 19 вагона", – говорится в сообщении.

Ранее Zakon.kz рассказывал об удивительной истории. Восьмиклассник из Семея Жигер Бакытбеков разработал 3D-модель национального инструмента – домбры. При помощи программы Blender мальчик создал домбру из четырех пластиковых деталей. Процесс 3D-печати занял 15 часов, включая две части шанак, печать грифа и головки с колками. Все детали были успешно склеены горячим клеем.

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