Казахстанцы застряли в Индии

Авиапассажиры компании FlyArystan не смогли вылететь из Мумбаи в Алматы. Zakon.kz стали известны причины произошедшего.

В одном из казахстанских Telegram-каналов появилась информация о задержке самолета и жалобах пассажиров.

Согласно данным FlyArystan, рейс КС7858 Мумбаи-Алматы задержан по технической причине.

"Предварительное время вылета 03:30 1 марта 2024 года. Представители авиакомпании расселили пассажиров в гостинице". Пресс-служба FlyArystan

Также сказано, что пассажирам предоставят горячее питание в отеле.

Кроме того, авиакомпания принесла извинения и сожалеет о непредвиденных изменениях.

"FlyArystan информирует пассажиров по средством отправки актуальной информации о вылете рейса на сотовые номера пассажиров. Авиаперевозчик также рекомендует проверять текущий статус рейса на сайте или в приложении". Пресс-служба FlyArystan

В середине февраля из-за погодных условий свыше 700 пассажиров застряли в аэропорту Алматы.