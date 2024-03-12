Немецкие инвесторы рассматривают вложение в проект по строительству грузопассажирского аэропорта в Хоргосе

Реализация этого плана позволит увеличить объем грузопотока по направлению Китай-Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жетысуская область усиливает экономический потенциал за счет реализации крупных логистических проектов. Самый интересный, дорогой и многообещающий проект в этом списке – строительство нового аэропорта для грузопассажирских перевозок в направлении Китая.

"Немецкая компания The Hansa Consortium прорабатывает вопрос инвестирования в новый аэропорт на территории специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота", - рассказал прессе на брифинге на площадке РСК руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысуской области Галымжан Дарибаев. – Существует и меморандум, подписанный потенциальными немецкими партнерами с областным акиматом, о намерениях вложить средства в этот проект".

Эта стройка имеет вес не только в масштабах одного региона, но и весома в плоскости республики, ведь СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота" расположена на границе с Китаем. На ее территории уже имеются грузовая железнодорожная станция Алтынколь и транспортно-логистический комплекс "сухой порт" KTZE-Khorgos Gateway.

По проекту "Международный грузопассажирский аэропорт на территории СЭЗ" сделано технико-экономическое обоснование, которое обошлось государству в 87,4 миллиарда тенге. Предполагаемая мощность аэропорта 377 тонн в сутки, строительство его даст региону 450 постоянных рабочих мест.

"В направлении границы в нашем регионе также ведутся и работы по строительству второго железнодорожного пути на участке "Мойынты-Достык", - отметил Дарибаев. – Этот проект включает модернизацию железнодорожных участков "разъезд 1 – станция Предузловая", это 167 километров пути, и "станция Актогай-Восток - станция Достык", 275 километров пути. Объем инвестиций здесь 293 миллиарда тенге. В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан проект планируется завершить в ноябре 2024 года".

Кстати, в Жетысуской области уже есть два действующих аэропорта, принимающих гражданские пассажирские рейсы. Один расположен в областном центре – Талдыкоргане, в основном он отправляет пассажиров в направлении Астаны. Другой аэропорт находится в небольшом (с населением около 80 тысяч) городе Ушарале. И в Ушарале взлетно-посадочная полоса способна принимать крупные воздушные суда. Это весьма важно для потока туристов в регион, ведь, Ушарал всего в сорока километрах от одного из самых популярных мест отдыха казахстанцев – озера Алаколь.

"В рамках казахстанской программы по развитию аэропортов в 2022 году был реализован проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта города Ушарал, - рассказал Дарибаев. – Реконструкция обошлась стране в 9,2 миллиарда тенге. Сейчас аэропорт принимает сезонные сообщения "Алматы-Ушарал-Алматы", "Астана-Ушарал-Астана", круглогодичный маршрут "Талдыкорган–Ушарал-Талдыкорган". В пик летнего сезона частота выполнения последнего увеличивается в два раза".

Также в прошлый курортный сезон аэропорт пять раз в неделю дополнительно принимал коммерческий рейс "Алматы-Ушарал-Алматы".