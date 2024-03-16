"Скажем туберкулезу "нет": масштабный флешмоб прошел в Астане

В рамках акции у посетителей ТРЦ была возможность пройти флюорографию, для этого у главного входа в здание работал передвижной флюорограф.

Фото: Zakon.kz

Директор городского центра фтизиопульмонологии Астаны Анна Цепке сообщила, что в рамках месячника в городе активизируется информационная работа касательно туберкулеза, проводятся различные кампании и акции.

"Сегодня в Хан-Шатыре, в субботу, тогда, когда наших горожан и гостей города здесь достаточное количество, наш центр совместно с организациями ПМСП, с неправительственными организациями при их поддержке проводим вот такую акцию, чтобы привлечь внимание населения, наших граждан к этой проблеме. Здесь будет флешмоб, викторина, мероприятия для детей под девизом "Скажем туберкулезу "нет". Казахстан взял очень важные, амбициозные цели ликвидировать туберкулез как проблему общественного здравоохранения, не как заболевание, а как проблему общественного здравоохранения, то есть справиться с эпидемией туберкулеза. Для этого у нас в государстве есть все. Есть современные методы диагностики, есть схемы лечения, новые препараты. Но очень важно сейчас, чтобы все общество четко понимало этот вопрос и было подключено и неравнодушно к проблеме туберкулеза. Понимало проблемы вакцинации, понимало проблемы диагностики, знало о современных методах диагностики, знало о симптомах туберкулеза", – говорит она.

Фото: Zakon.kz

Информированный человек, по ее словам, в ситуации, когда болезнь коснется его самого или его родных или знакомых, четко будет знать, что и как делать.

"Туберкулез – это проблема абсолютно решаемая, так как он лечится, он излечим. Важно отметить, что он полностью излечим, когда, конечно, своевременно выявили. Но для того, чтобы своевременно выявить, у нас сейчас есть абсолютно все. Быстрые методы диагностики, когда мы за два часа можем определить туберкулезную палочку", – заявила она.

Назвала Анна Цепке и основные симптомы туберкулеза:

кашель более 2-х недель;

повышение температуры тела до 37-37,2 °C;

повышенное ночное потоотделение;

снижение массы тела;

боли в грудной клетке;

общая слабость;

снижение работоспособности и снижение усидчивости, если это ребенок;

кровохарканье, как более серьезный симптом.

Фото: Zakon.kz

"Не нужно скрывать болезнь, бояться, и если у человека есть эти симптомы или у его близких, нужно обязательно обратиться в поликлинику по месту жительства. У нас сейчас по всему Казахстану, в Астане, во всех поликлиниках есть доступность обследования ПЦР-методом, который за два часа определит наличие туберкулеза на генном уровне, еще определит, к какому препарату чувствительность, значит, определит правильную схему лечения, то есть это сейчас абсолютно доступно. Лечение туберкулеза проходит и в стационарных, и в амбулаторных условиях абсолютно бесплатно. После окончания лечения пациенты наблюдаются в поликлинике по месту жительства. Их обследование тоже абсолютно бесплатно. Потом через определенное время после окончания лечения, кто-то через год, кто-то через два, снимается с учета. Все. Человек здоров", – подчеркнула Анна Цепке.

В целом в Астане, по ее словам, наблюдается как снижение заболеваемости туберкулезом, так и смертность от этой болезни.

"У нас отмечается значительное снижение заболеваемости туберкулезом. Это большой успех нашей противотуберкулезной службы. Это благодаря тому, что у нас есть ранняя быстрая диагностика и правильная схема лечения, а также новые препараты. На протяжении последних пяти лет мы также имеем порядка 30%-ное снижение смертности. Это очень хороший показатель, очень позитивная тенденция", – указала глава городского центра фтизиопульмонологии.

К слову, в рамках флешмоба была представлена выставка фотокартин проекта "Фотоголоса".

Фото: Zakon.kz

"Это был очень интересный проект, когда психологи работали с пациентами с туберкулезом, с теми, кого затронула эта проблема, и они говорили о своих ощущениях, о своих глубинных переживаниях, что чувствует человек, когда он заболел, а тем более, когда он заболел туберкулезом. И очень такие искренние, душераздирающие даже фразы, которые потом переложили на соответствующие фотографии и сделали вот такую фотовыставку. То есть эта фотовыставка – она как призыв к тому, что на эту проблему обратили внимание в обществе, что эта проблема вообще коснуться может каждого. Ведь воздух личным быть не может. И надо понимать, надо иметь сочувствие, надо понимать человека, которого затронула эта проблема. Потому что, к сожалению, в обществе у нас очень высока стигма в отношении этого заболевания. То есть такое социальное неприятие, страх. Она также направлена на снижение дискриминации в обществе в отношении туберкулеза", – резюмировала Анна Цепке.

26 февраля 2022 года директор Национального научного центра фтизиопульмонологии Минздрава Малика Аденова сообщила, что показатель заболеваемости туберкулезом за последние 10 лет снизился в Казахстане в 2,3 раза.





Возбудитель туберкулеза – палочка Коха. Ею заражен каждый третий житель Земли.