Цифровизация, компьютерная томография и уют: будни районной больницы в Туркестанской области

В Туркестанской области работает районная больница, которая оказывает качественные и доступные медицинские услуги для каждого пациента. Медицинское учреждение оснащено всем современным оборудованием. Кроме того, здесь планируется закупить еще больше оборудования.

Корреспондент Zakon.kz побывал в больнице и выяснил, как улучшается система здравоохранения в сельской местности.

Тулькубасская центральная районная больница обслуживает около 90 тысяч человек и соответствует всем современным требованиям. Отремонтированные коридоры, уютные палаты, обновленные процедурные кабинеты.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

История у медицинского учреждения достаточно богатая. Больница была основана в 1975 году. Несмотря на "солидный возраст" здания, благодаря капремонту, который провели три года назад, местным жителям в стенах больницы довольно уютно. Здесь проводят операции разных видов. Перед хирургическим вмешательством пациенты проходят полную диагностику. Обследование проводятся на современных высокоточных аппаратах. Пациенты довольны.

"Спасибо врачам, которые здесь работают, меня очень хорошо прооперировали. Медсестры оказывали помощь на высшем уровне. Они все мне жизнь спасли. Я даже представить себе не мог, что у нас больница так хорошо развита", - рассказал один из пациентов корреспонденту Zakon.kz.

Раньше в больнице были проблемы с диагностикой. Но сейчас сделать медицинское заключение точнее и качественнее помогает аппарат КТ. На днях здесь сделали первую операцию пациенту, который поступил к ним со сложным жизнеугрожающим диагнозом. Жители горной местности часто страдают от инфарктов и инсультов головного мозга. Для Тулькубасского района это оборудование было крайне необходимо, говорит главный врач медицинского учреждения.

"Пациенту Ширали Ахмедову 60 лет, он поступил к нам "по красной линии" в реанимационное отделение 21 марта вечером. При поступлении ему диагностировали геморрагический инсульт. Сознание было оглушенное, сделано КТ головного мозга. По заключению взят на операцию, проведена трепанация черепа, у него было сгусток крови слева. На сегодня больной в полном сознании, состояние удовлетворительное. Раньше у таких пациентов был чаще всего летальный исход - из-за нарастания очага кровоизлияния. Сейчас же благодаря оборудованию ситуация улучшилась", - говорит главный врач больницы Жанат Тогайбекова.

Кроме того, больница находится вдоль международной трассы, поэтому здесь стратегически важно развивать отделение травматологии. Поэтому в этом медицинском учреждении был открыт травмпункт, и для него тоже закуплено новое оборудования. Помимо этого, в больнице открыли отделение детской хирургии, которое обслуживает не только Тулькубасский район, но и ближайшие к нему. Сюда начали приезжать пациенты из других областей и городов.

"С 12 января 2024 года у нас открылось отделение детской хирургии. Провели 98 операций по сегодняшний день. Из них 30% лапароскопические, это методика хирургического доступа, позволяющая "заглянуть" в брюшную полость и малый таз через небольшие разрезы или проколы за счет использования системы специальных инструментов. Также в 2022-2023 годах мы полностью оснастили наш роддом. За последние 3 года не было материнской смертности, а младенческую снизили в 2 раза", - рассказывает главный врач Тулькубасской центральной районной больницы.

На развитие больницы в этом году было выделено более 500 млн тенге. Средства потратят на закуп медикаментов, инструментов медицинского назначения, реактивов для лаборатории, а также на закуп медоборудования.

"В нашем финансировании частный бизнес не участвует, у нас нет спонсоров. Только то, что сами заработали, то есть сколько оказали услуг, соответственно, столько идет финансирование из фонда медстрахования. Хочется отметить, что в состав Тюлькубасской районной больницы входит райбольница на 373 коек, райполиклиника, 3 сельские больницы по 17 коек в каждой, реабилитационный центр на 52 койки, роддом на 32 койки, травмпункт, 3 центра ПМСП, 14 врачебных амбулаторий, 22 фельдшерско-акушерских пункта, 12 медпунктов", - говорит Жанат Тогайбекова.

Ранее стало известно о том, что сельские больницы Туркестанской области полностью перешли на безбумажную работу. Местная здравница перешла на безбумажный документооборот в рамках цифровизации здравоохранения, имеет стопроцентный доступ в интернет и к медицинским информационным системам.