В Караганде во время плоггинга собрали 150 мешков мусора
"Сегодня прошло отличное мероприятие – плоггинг. Занимаешься спортом – и одновременно приносишь пользу своему городу. Это здорово! Хотел бы попросить наших жителей быть более ответственными и бережно относиться к природе, чтобы не допускать появления мусора на улицах. Ведь чистота в городе зависит от каждого из нас!" – считает лидер экологического волонтерского движения Рахат Райымбеков.
Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Экоакция прошла в рамках "Таза Қазақстан". В ней приняли участие волонтеры Молодежного ресурсного центра Караганды, сотрудники и курсанты Академии МВД РК имени Бейсенова. Мероприятие прошло при поддержке акимата города. Такие экоакции продолжатся и дальше.
Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Также сегодня, 20 апреля, молодежь, волонтеры и общественники убрали территорию памятника мыслителю Абаю Кунанбаеву, а студенты КарУ – памятника Е. А. Букетову. Преподаватели и студенты Карагандинского технического университета навели порядок у монументов академику Абылкасу Сагинову, Казыбек би, Канышу Сатпаеву. Депутаты и представители аппарата гормаслихата убирали в парке Победы и на проспекте Республики.
Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Сотрудниками прокуратуры района Алихана Бокейхана проведены работы по очистке и благоустройству территории памятника известному горняку Тусупу Кузембаеву.
В Карагандинской области продолжается масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан". Каждая неделя посвящена определенной тематике. Уходящая неделя носит название "Киелі мекен" – наводится порядок в сакральных местах, благоустраиваются территории историко-культурных памятников. Следующая неделя "Жасыл аймақ" будет посвящена посадке деревьев, озеленению.