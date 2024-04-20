В Караганде во время плоггинга собрали 150 мешков мусора

Свыше 50 участников плоггинга в Караганде убирали территорию Фёдоровского водохранилища. Молодежь на бегу собрала 150 мешков мусора.

"Сегодня прошло отличное мероприятие – плоггинг. Занимаешься спортом – и одновременно приносишь пользу своему городу. Это здорово! Хотел бы попросить наших жителей быть более ответственными и бережно относиться к природе, чтобы не допускать появления мусора на улицах. Ведь чистота в городе зависит от каждого из нас!" – считает лидер экологического волонтерского движения Рахат Райымбеков.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Экоакция прошла в рамках "Таза Қазақстан". В ней приняли участие волонтеры Молодежного ресурсного центра Караганды, сотрудники и курсанты Академии МВД РК имени Бейсенова. Мероприятие прошло при поддержке акимата города. Такие экоакции продолжатся и дальше.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Также сегодня, 20 апреля, молодежь, волонтеры и общественники убрали территорию памятника мыслителю Абаю Кунанбаеву, а студенты КарУ – памятника Е. А. Букетову. Преподаватели и студенты Карагандинского технического университета навели порядок у монументов академику Абылкасу Сагинову, Казыбек би, Канышу Сатпаеву. Депутаты и представители аппарата гормаслихата убирали в парке Победы и на проспекте Республики.